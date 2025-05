Rețea de spionaj rusesc în Grecia / Au fost arestați un bărbat suspectat că este ofițer GRU și un zugrav bănuit că spiona portul Alexandropolis

O rețea de spionaj rusesc, ale cărei urme au fost identificate în Grecia, Cipru, Bulgaria, Muntenegru și Lituania, a fost scoasă la iveală de o anchetă recentă a Serviciului Elen de Informații, în colaborare cu serviciul corespondent din Lituania. Personajele centrale sunt doi greci din diaspora din fosta URSS, originari din Georgia, și anume din orașul Tsalka, un oraș fondat în secolul al XIX-lea de grecii din Pont, potrivit Rador Radio România.

Arestările

Primul dintre cei doi bărbați, cel în vârstă de 53 de ani, a trăit în ultimii ani în orașul Salonic, unde rudele sale locuiesc permanent. El a fost arestat în martie în Lituania, sub acuzația de participare la o tentativă de asasinat asupra unui disident rus. Informațiile disponibile duc la concluzia că este membru activ al GRU-ului rus, serviciul militar care desfășoară operațiuni de sabotaj sau chiar eliminarea unor ținte din afara teritoriului rus.

Al doilea, în vârstă de 59 de ani, este zugrav, cu domiciliul în orașul Alexandroupolis, unde locuiește cu familia sa. El a fost arestat acum aproximativ zece zile în Alexandroupolis, într-o operațiune a Serviciului Elen de Informații cu ajutorul poliției și, după ce și-a susținut apărarea în fața anchetatorului, a fost trimis în arest preventiv, fiind urmărit penal pentru infracțiunea de spionaj. Se presupune că ar fi fost recrutat în ultimele luni de bărbatul în vârstă de 53 de ani, la ordinul căruia a fotografiat și filmat transporturi de echipament militar prin portul Alexandroupolis.

Legătura cu cazul spionilor ruși din Halkidiki

Este investigată posibilitatea ca bărbatul în vârstă de 53 de ani – pentru care există indicii solide că lucrează pentru GRU – să aibă legătură cu cazul unui cuplu de spioni ruși, membri ai aceluiași serviciu de informații, care locuiau în Halkidiki.

Kathimerini a investigat și scoate la lumină aspecte necunoscute ale cazului, care este al doilea din Grecia în doar doi ani, în care sunt implicați oficiali GRU de rang înalt. În 2024 s-a descoperit că un cuplu de spioni ruși, membri ai GRU, și-au găsit refugiu în ultimii patru ani în luxoasa Villa Elena din Halkidiki. Aceștia se prezentau drept antreprenori în turism, dar informațiile au arătat că ar fi participat la cel puțin două operațiuni de sabotaj împotriva fabricilor de armament din Cehia și Bulgaria.

Supravegherea

Potrivit unor oficiali greci competenți în domeniu, cazul a început să prindă contur în urmă cu câteva luni, când ofițeri ai Serviciului Elen de Informații l-au observat pe bărbatul în vârstă de 53 de ani plimbându-se în mod suspect în apropierea portului Alexandroupolis, de unde echipamentul militar NATO este transportat pe câmpurile de luptă din Ucraina.

Supravegherea bărbatului a început în toamna anului 2024, acesta rămânând sub lupa Serviciului Elen de Informații până în luna martie a acestui an. Atunci bărbatul a fost arestat în Lituania sub acuzația de participare la un complot de asasinare a unui disident rus, informație care nu a fost confirmată în mod oficial în cadrul anchetei jurnalistice de către oficialii de resort din Lituania, care au fost întrebați despre acest lucru.

Conform acestei versiuni a evenimentelor, Serviciul Elen de Informații a fost cel care a adunat prima dată informații despre activitățile bărbatului în vârstă de 53 de ani și legăturile sale cu GRU-ul rus. Iar când acesta a călătorit de la Salonic în Lituania în luna martie, oficialii serviciilor secrete grecești i-au avertizat pe colegii lor lituanieni.

Nu au fost făcute publice detalii despre misiunea pe care bărbatul în vârstă de 53 de ani ar fi întreprins-o în numele GRU în Lituania. Atacul și bătaia violentă administrată lui Leonid Volkov, un colaborator al liderului decedat al opoziției ruse, Alexei Navalnîi, au avut loc în urmă cu câteva luni și este îndoielnic că ar fi putut avea legătură cu prezența imigrantului grec în vârstă de 53 de ani în Lituania.

Misiunile



Dimpotrivă, există indicii mai clare cu privire la operațiuni secrete la care se pare că ar fi participat anterior în Balcani. Unul dintre ele se referă la un caz de incendiere a unei instalații industriale din Bulgaria în contul GRU. Al doilea, un plan de eliminare (din fericire, fără succes n.red.) a unui fost agent rus, care a dezertat și și-a găsit refugiu în Muntenegru. Este vorba despre Dmitri Senin, ofițer al FSB-ului rus (fostul KGB), care în 2017 a părăsit Rusia și a primit azil politic în Muntenegru. Senin este considerat un dezertor, iar din 2021 autoritățile ruse au emis un mandat de arestare pe numele său, acesta riscând o pedeapsă de șapte ani de închisoare. Muntenegru a respins în 2023 o cerere de extrădare formulată de Rusia, iar autoritățile ruse căută, se pare, modalități alternative de a „a-l pedepsi” pe dezertor.

Conexiunile

Conform unor informații, urme ale acțiunilor bărbatului în vârstă de 53 de ani au fost identificate și în Cipru, unde se pare că i s-a eliberat un pașaport rusesc. În plus, se pare că ar avea și legături politice, întrucât în ​​bazele de date ce pot fi accesate apare ca director executiv al unei companii controlate de fiica unui oficial rus.

După arestarea sa în martie, autoritățile i-au confiscat telefonul mobil. Printre mesajele stocate se numără și cele schimbate pe WhatsApp cu o persoană din Alexandroupolis. După o scurtă investigație, interlocutorul a fost identificat, localizat și în cele din urmă arestat. Este vorba despre zugravul în vârstă de 59 de ani care a fost reținut în arest preventiv săptămâna trecută, fiind acuzat de spionaj.

Din dosarul constituit împotriva sa și consultat de Kathimerini, reiese că persoana arestată a mărturisit în declarația sa preliminară că îl cunoștea pe bărbatul de 53 de ani datorită originii lor comune din Tsalka, Georgia. De asemenea, el a recunoscut că acesta l-a abordat cu puțin timp înainte de Crăciun și i-a cerut să fotografieze deplasările navelor militare în portul Alexandroupolis, precum și materialul militar descărcat de pe acestea pentru Ucraina. El i-a oferit o recompensă, pe care acesta, se pare, a refuzat-o.

Dosarul transmis instanței include și declarația sub jurământ a unui ofițer de poliție. El descrie că bărbatul arestat a fost racolat de bărbatul de 53 de ani, despre care afirmă chiar că a fost arestat în martie 2025 pentru tentativă de omor în Lituania, fără a oferi însă detalii despre identitatea țintei vizate.

Dovezile

Zugravul urmărit penal a trimis în total două mesaje recrutorului său prin intermediul aplicației de comunicare criptată WhatsApp. Acestea conțineau în total șase fotografii și cinci videoclipuri scurte, multe dintre ele fiind filmate de la balconul casei sale, care avea o bună vedere asupra portului.

Avocații săi au susținut că nimic din ceea ce este înregistrat în imagini și videoclipuri nu este confidențial. Însă avocații nu au reușit să-i convingă pe judecătorul de instrucție și pe procuror, care au dispus arestarea preventivă a bărbatului în vârstă de 59 de ani. Au fost efectuate percheziții într-un depozit și la domiciliul acestuia, de unde au fost confiscate un binoclu și cinci telefoane mobile vechi, care – potrivit apărării – nu prezintă niciun interes pentru anchetă.

Legături tenebroase

Serviciile de informații grecești și străine investighează posibilitatea ca această rețea de spionaj, și în special bărbatul în vârstă de 53 de ani, pentru care există indicii solide că lucrează pentru GRU, să fie legat de cazul din Halkidiki referitor la Nikolai și Elena Șapoșnikov, care, conform relatărilor din presa străină, au făcut parte din grupul de operațiuni speciale 29155 al GRU și și-au găsit refugiu în Halkidiki între 2020 și 2024. Rapoartele în cauză afirmă că Nikolai Șapoșnikov, decedat în 2024, a participat în numele forțelor armate ruse la operațiuni de sabotaj împotriva unor ținte din Cehia și Bulgaria.

În prezent, nu au apărut dovezi care să confirme legătura cu cazul actual, însă coincidențele sunt prea numeroase pentru a nu fi luate în seamă.

Sursa: KATHIMERINI / Rador Radio România / Traducerea: Carolina Ciulu