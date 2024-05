Regizoarea „Back to Black” vorbește despre criticile din jurul filmului biografic despre Amy Winehouse

Sam Taylor-Johnson, Regizoarea filmului biografic „Back to Black”, a vorbit despre procesul ei de creație și despre modul în care a dorit să o onoreze pe regretata cântăreață prin intermediul filmului, transmite NBC News.

În cadrul unei apariții la emisiunea „TODAY”, Taylor-Johnson a fost întrebată cum a reacționat la comentariile negative ale fanilor care au considerat că filmul său biografic despre viața lui Amy Winehouse ar fi fost „prea simpatic” sau, pe de altă parte, „exploziv într-un fel”.

„Bineînțeles că am simțit presiunea, dar a trebuit să o închid și să mă concentrez asupra filmului pe care am vrut să-l fac, iar din punct de vedere creativ am luat decizia de a trece prin muzica (lui Winehouse) și prin perspectiva ei pentru a spune povestea”, a declarat Taylor-Johnson. „Așa că, dacă am folosit cuvintele ei în cadrul cântecelor ei ca un fel de îndrumare într-un fel, am simțit că nu puteam greși pentru că o onoram cu cuvintele ei și ea își spunea propria poveste în acest fel.”

Taylor-Johnson a mărturisit că a fost conștientă de „zgomotul” din jurul filmului, spunând: „Întotdeauna ai un prieten care îți spune: „Ai citit?” Iar eu sunt de genul: „Nu-mi spune,” pentru că trebuie să mă încadrez într-un fel de zonă în viziunea exactă. Iar faptul că ea și-a spus povestea mi s-a părut că o onorez”.

Pentru film, care a ieșit în cinematografe pe 17 mai, Taylor-Johnson a luat decizia controversată de a nu folosi vocea lui Winehouse. În schimb, actrița Marisa Abela, care o interpretează pe Winehouse, poate fi auzită cântând melodiile conuscute în trailer. Aceasta este o abatere de la biografiile tradiționale precum „Bohemian Rhapsody”, care a inclus în film vocea regretatului Freddie Mercury.

Când a fost întrebată despre vocea din film, Abela a spus că „cu siguranță a trebuit să învețe să cânte” pentru a juca în film.

„A fost o alegere dacă să folosim parțial vocea lui Amy, parțial vocea mea, dar ceea ce a devenit foarte clar pe parcursul procesului a fost că Amy era o interpretă atât de sufletistă”, a spus ea. „Ea se schimba de fiecare dată în funcție de starea ei de spirit, în funcție de public, în funcție de faptul că (fostul soț) Blake (Fielder-Civil) era acolo sau nu. Așadar, am vrut să am libertatea de a exprima emoțional prin fiecare cântec ceea ce Amy trăia în acel moment”.

Când trailerul oficial al filmului „Back to Black” a apărut în februarie, a fost criticat de utilizatorii de social media online.

Pe YouTube, o persoană a scris în comentarii că filmul „nu va răspunde la nicio întrebare și nu va aduce nimic nou la lumină. Va dramatiza doar un sfârșit în cele din urmă trist și dureros. Ascultați-i doar muzica și lăsați-o să se odihnească în pace”.

O altă persoană a spus: „Cred că documentarul AMY i-a surprins perfect viața și cariera. a avut imagini reale cu ea și i-a spus povestea așa cum trebuie. chiar nu avem nevoie de o reprezentare a ei. lăsați-o să se odihnească.”

Un al treilea a adăugat: „Nu există literalmente nimeni care să o poată portretiza cu acuratețe, dacă suntem sinceri”.

Cu toate acestea, unii fani și-au exprimat entuziasmul după ce au vizionat trailerul de pe YouTube.

„Un suflet vechi care a ars incredibil de strălucitor și s-a stins prea devreme. O poveste atât de tristă și tragică. Lacrimi la vizionarea acestui trailer. Abia aștept să îl văd”, a scris un fan.

Un altul a scris: „Am 61 de ani și am adorat-o pe Amy. Unul dintre tatuajele mele este în memoria ei. Sunt extaziată că s-a făcut acest film”.