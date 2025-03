RedBull îi caută deja un nou coechipier lui Max Verstappen

Liam Lawson (23 de ani) a dezamăgit puternic în primele două Mari Premii ale sezonului 2025 din Formula 1, iar RedBull a început deja să-i caute un nou coechipier lui Max Verstappen.

S-a vorbit mult despre aducerea lui Lawson ca pilot titular la RedBull, iar testele din Bahrain au dat apă la moară contestatarilor. Cu toate acestea, echipa a asigurat că are încredere în talentul pilotului din Noua Zeelandă.

După disputarea a două Mari Premii (Australia și China), lucrurile s-au schimbat radical, iar presa de specialitate vorbește tot mai apăsat despre faptul că lui Lawson i se pregătește debarcarea de la RedBull.

Performanțele lui Liam au fost foarte slabe în Australia și China, pilotul nereușind să câștige vreun punct.

Mai mult decât atât, Lawson a fost ultimul în calificările cursei Sprint din China, dar și în calificările aceluiași Grand Prix de la Shanghai.

Presa apropiată de Marele Circ oferă deja și un înlocuitor pentru Liam: este vorba despre Isack Hadjar, actualmente pilot la echipa „soră mai mică” Racing Bulls.

Francezul în vârstă de 20 de ani ar avea un avantaj în fața coechipierului Yuki Tsunoda, cel despre care s-a tot scris că ar fi pregătit să facă pasul cel mare la RedBull Racing.

Echipa din Milton Keynes analizează intens situația, startul de sezon fiind unul dezastruos pentru Lawson.

Liam Lawson’s performance struggles have been alarming for Red Bull, a big point that will be discussed this week. https://t.co/lIWMvb3EMZ

— Newsweek (@Newsweek) March 24, 2025