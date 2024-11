RedBull oferă primele informații despre monopostul pentru sezonul 2025 al Formulei 1

Până la finalul sezonului competițional mai sunt trei Mari Premii, iar multe dintre energiile echipelor din Formula 1 sunt îndreptate spre monoposturile pentru 2025. Paul Monaghan, inginerul șef al RedBull Racing, a vorbit în premieră despre RB21, următoarea mașină cu care echipa austriacă vrea să domine Marele Circ.

Noul monopost al celor de la RedBull va fi, cel mai probabil, denumit RB21, iar Paul Monaghan spune că „toată lumea de la echipă va fi nervoasă” înainte de primul test cu noul monopost pentru sezonul 2025.

În vârstă de 57 de ani, inginerul șef al celor de la RedBull precizează că „toate planurile sunt la locul lor” atunci când vine vorba despre realizarea noului monopost al campioanei mondiale en-titre de la constructori.

Oficialul RedBull este de părere că multe dintre calculele pentru monopostul de anul viitor au fost date peste cap de ideile pentru sezonul 2026, unul în care vor apărea mai multe modificări în regulamentul competițional.

Întrebat de jurnaliști dacă echipa are o direcție clară cu privire la schimbările pe care RedBull ar trebui să le facă în legătură cu monopostul din 2025, inginerul șef al echipei austriece a punctat următoarele:

„Este amuzant, nu-i așa, că pot să mă întorc spre voi și să vă spun „da”, dar vă garantez că toată lumea va fi nervoasă înainte de primul test de anul viitor”, a declarat el presei, citat de RacingNews365.

„Nu este ca și cum nu am știut, chiar și la mijlocul sezonului, ce vrem să încercăm să realizăm cu monopostul din 2025, iar mașina de anul viitor depinde de dificultățile pe care le întâmpinăm la monopostul din 2026.

Vrem să ne luptăm pentru campionatele de anul viitor (n.r. piloți plus constructori), așa că va fi o provocare destul de mare pentru toată lumea de la Red Bull Racing pentru a ne atinge toate obiectivele, dar vom încerca”, a conchis Paul Monaghan, inginerul șef de la RedBull.

Cu trei etape înainte de finalul sezonului 2024, RedBull se găsește la 13 puncte în urma celor de la Scuderia Ferrari și la 49 în spatele liderului McLaren.

Clasamentul constructorilor din 2024

1 McLaren 593 puncte

2 Ferrari 557

3 RedBull 544

4 Mercedes 382

5 Aston Martin 86

6 Alpine 49

7 Haas 46

8 RB 44

9 Williams 17

10 Kick Sauber 0

Formula 1, clasamentul piloților

1 Max Verstappen (RedBull) 393 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 331

3 Charles Leclerc (Ferrari) 307

4 Oscar Piastri (McLaren) 262

5 Carlos Sainz (Ferrari) 244

6 George Russell (Mercedes) 192

7 Lewis Hamilton (Mercedes) 190

8 Sergio Perez (RedBull) 151

9 Fernando Alonso (Aston Martin) 62 etc

Marile Premii care au rămas de disputat până la finalul sezonului 2024 din Formula 1

Las Vegas / 23 noiembrie

Qatar / 1 decembrie (are cursă Sprint)

Abu Dhabi / 8 decembrie.

📰: Red Bull chief engineer Paul Monaghan says the team is “nervous” ahead of testing its 2025 F1 car but remains determined to fight for both titles despite challenges. Red Bull faces an uphill battle after slipping behind McLaren and Ferrari this season.#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/lG3hzsinOJ

— F1 Naija (@f1_naija) November 18, 2024