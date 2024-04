Rectorul Universității Politehnica Timișoara susține că problemele din industria IT din SUA nu au ajuns în România: ”Peste 90% dintre absolvenți sunt angajați la un an și jumatătate de la terminarea studiilor”

Zeci de mii de specialiști în domeniul IT din Statele Unite ale Americii și-au pierdut locurile de muncă, într-un an și jumătate. Criza industriei IT din SUA, însă nu i-a afectat pe absolvenții Universității Politehnica Timișoara, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.

Peste 90 la sută dintre absolvenții UPT sunt angajați la un an și jumatătate de la terminarea studiilor, a explicat pentru Radio Timișoara rectorul universității, Florin Drăgan.

“În momentul în care am constatat că avem o rentabilitate de 95%, nu prea confirmă deocamdată că sunt probleme foarte mari în piața din vestul României. Există o zonă de concediere, dar dacă nu afectează absolvenții până la un an jumate de la terminare studiilor, o experiență totuși redusă, înseamnă că problemele nu au devenit mari, ca și în alte regiuni, să zicem în SUA sau poate în vestul Europei. Din cauza, reducerii de costuri, în general, companiile nu mai angajează neapărat în vest și preferă să mai facă angajări aici”, spune Florin Drăgan.

Rectorul Universității Politehnica crede însă că un efect al concedierilor de la nivel global pe care îl vor resimți angajații români va fi la nivel salarial. Concret, spune Florin Drăgan, bugetele s-au redus din cauza incertitudinii din piață și nu se mai fac investiții noi.

În plus, inteligența artificială ar putea reduce nevoia de locuri de muncă pentru începători pe partea de software.