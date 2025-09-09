G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Reacția lui Marcel Ciolacu, după ce Marcel Boloș l-a acuzat că i-a…

Marcel Bolos, ministrul Finantelor, Marcel Ciolacu
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Reacția lui Marcel Ciolacu, după ce Marcel Boloș l-a acuzat că i-a transmis ”că-l doare în organul genital de deficit”: ”Eu nu vorbesc urât, am multe defecte, dar acesta nu îl am”

Anchete9 Sep 2 comentarii

„Eu nu…nici cu colegii foarte apropiaţi, nici cu prietenii eu nu vorbesc urât. Am multe defecte, acest defect nu-l am”, a declarat marți fostul premier Marcel Ciolacu pentru Observator, dezmințind astfel afirmațiile făcute de fostul ministru de Finanțe.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

După ce Marcel Boloș a declarat în exclusivitate pentru Observator că premierul Marcel Ciolacu i-ar fi spus că „îl doare în organul genital” de deficitul bugetar, fostul premier a transmis, tot pentru Observator, că el nu folosește un astfel de limbaj.

Marcel Boloș susține, într-un material realizat pentru campania Observator „Cât costă să fii român”, că i-a atras atenția premierului că deficitul bugetar „se duce în cap” încă din 18 august 2024 și că l-a informat de cel puțin șase ori, în cadrul întâlnirilor lunare pe care le-a avut cu acesta.

„Mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar”, a afirmat Boloș, regretând că nu a demisionat atunci când a considerat că situația o cerea.

Fostul ministru a menționat că a încercat de trei ori să-și dea demisia, însă nu a fost susținută această decizie, lăsând impresia că s-ar fi putut face mai multe pentru a evita agravarea situației deficitului.

Deficitul României a crescut constant din 2016 și a depășit ținta de 3% începând cu 2019, ajungând în 2024 la 9,3%, deficit record în UE.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

2 comentarii

  1. 100% il cred pe Boloș, sună a aroganță marca Ciolacu!
    Ar fi culmea să recunoască însă! 🙂

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.