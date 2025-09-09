Reacția lui Marcel Ciolacu, după ce Marcel Boloș l-a acuzat că i-a transmis ”că-l doare în organul genital de deficit”: ”Eu nu vorbesc urât, am multe defecte, dar acesta nu îl am”

„Eu nu…nici cu colegii foarte apropiaţi, nici cu prietenii eu nu vorbesc urât. Am multe defecte, acest defect nu-l am”, a declarat marți fostul premier Marcel Ciolacu pentru Observator, dezmințind astfel afirmațiile făcute de fostul ministru de Finanțe.

După ce Marcel Boloș a declarat în exclusivitate pentru Observator că premierul Marcel Ciolacu i-ar fi spus că „îl doare în organul genital” de deficitul bugetar, fostul premier a transmis, tot pentru Observator, că el nu folosește un astfel de limbaj.

Marcel Boloș susține, într-un material realizat pentru campania Observator „Cât costă să fii român”, că i-a atras atenția premierului că deficitul bugetar „se duce în cap” încă din 18 august 2024 și că l-a informat de cel puțin șase ori, în cadrul întâlnirilor lunare pe care le-a avut cu acesta.

„Mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar”, a afirmat Boloș, regretând că nu a demisionat atunci când a considerat că situația o cerea.

Fostul ministru a menționat că a încercat de trei ori să-și dea demisia, însă nu a fost susținută această decizie, lăsând impresia că s-ar fi putut face mai multe pentru a evita agravarea situației deficitului.

Deficitul României a crescut constant din 2016 și a depășit ținta de 3% începând cu 2019, ajungând în 2024 la 9,3%, deficit record în UE.