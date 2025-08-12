Reacția celor de la Crystal Palace după retrogradarea în Conference League: „Anumite cluburi, organizații și persoane se bucură de un privilegiu și de o putere unică”

Retrogradată oficial în Conference League după un apel respins de Tribunalul de Arbitraj Sportiv, luni, Crystal Palace a reacționat printr-un comunicat. Clubul londonez critică UEFA și denunță „privilegiul și puterea unică” de care se bucură alte entități, conform L’Equipe.

„Meritul sportiv a devenit nesemnificativ.” Acestea sunt câteva dintre primele cuvinte ale comunicatului dur trimis de Crystal Palace marți, în urma deciziei Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS) de a retrograda clubul în Conference League.

Refuzați în C3 din cauza regulilor privind multiproprietatea cluburilor, într-un caz care îi leagă de Olympique Lyonnais și de John Textor, londonezii strigă la nedreptate: „Am câștigat FA Cup (…) și am obținut dreptul de a juca în Europa League. Această oportunitate ne-a fost refuzată. Se pare că anumite cluburi, organizații și persoane se bucură de un privilegiu și de o putere unică.”

În comunicatul său, Palace denunță, de asemenea, „mascaradele” de care sunt responsabile „structurile multiclub”, continuând: „cluburi ca al nostru, care nu au nicio legătură cu altul, sunt împiedicate să joace în aceeași competiție.”

„Pentru a agrava nedreptatea, cluburile care par să aibă acorduri informale importante între ele sunt, de asemenea, autorizate să participe și chiar să joace unul împotriva celuilalt.” Eagles deplâng, în opinia lor, „imposibilitatea de a obține o audiere echitabilă”.

Ca o reamintire, John Textor și-a vândut acțiunile de la Crystal Palace în luna iunie. Prea târziu, conform UEFA, care a stabilit 1 martie ca termen limită pentru respectarea regulilor de multiproprietate. „UEFA trebuie să adopte reguli coerente, comunicate și aplicate corect, cu termene de procesare rezonabile (…), tratând toate cluburile în mod egal cu un proces de apel adecvat.”

Sezonul trecut, Manchester City și Girona, membre ale City Football Group, au fost ambele autorizate să dispute Liga Campionilor. Entitatea-mamă a fost somată de UEFA să-și diminueze participația în capitalul clubului spaniol înainte de 3 iunie 2024, termen stabilit în exercițiul precedent.