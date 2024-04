Ramona Strugariu, copreședinta REPER, candidează la primăria Cluj-Napoca

Copreședinta Partidului REPER, Ramona Strugariu, care acum este europarlamentar, și-a anunțat luni candidatura la primăria Cluj-Napoca, potrivit unui comunicat al partidului. Ea va deschide și lista de consilieri locali pentru Cluj.

Ramona Strugariu este născută la Bârlad, în județul Vaslui, iar în 2002 a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, unde și-a și luat diploma de masterat în drept european, potrivit CV-ului său oficial.

La Primăria Cluj și-au anunțat deja candidatura Aurelia Cristea (PSD), Viorel Băltărețu (ADU), Călin Cozma (AUR), Oláh Emese (UDMR) și Sabin Sărmaș (independent, fost PNL). Primarul în funcție este Emil Boc (PNL), care a câștigat detașat ultimele alegeri.

“Am aproape 10 ani de experiență în politici publice europene care pot aduce pentru Cluj o viziune pe termen lung şi un loc pe care îl merită în Europa. Cred că politica se face la firul ierbii, alături de oameni și pentru oameni, și mai cred că a venit timpul să facem pasul spre politica națională, asumând candidaturi la alegerile locale și parlamentare. România se construiește şi de acasă. Am negociat unele dintre cele mai importante dosare ale Parlamentului European, am coordonat echipe complexe şi am gestionat proiecte internaționale în beneficiul comunității cu mult înainte de politică. Sunt top 5 european în domeniul meu de activitate. Cluj-Napoca poate fi top 5 european între oraşele UE. Asta îmi doresc pentru Cluj”, a declarat Ramona Strugariu potrivit unui comunicat Reper.