Rămăşiţele australopitecului Lucy, expuse la Praga, în prima lor călătorie în Europa / Ele figurează printre „cele mai preţioase şi mai vechi piese paleoantropologice din lume”

Osemintele celui mai faimos australopitec, Lucy, descoperite în urmă cu o jumătate de secol în Etiopia, au aterizat la Praga la jumătatea lunii august şi vor fi expuse la Muzeul Naţional din Praga începând de luni, transmite AFP, transmite Agerpres.

Aceste 52 de fragmente dentare, craniene, pelvine şi femurale, cu o vechime de 3,18 milioane de ani, „au călătorit doar o dată, în Statele Unite”, între 2007 şi 2013, a reamintit directorul instituţiei, Michal Lukes, la sosirea osemintelor pe pământ ceh.

Ele figurează printre „cele mai preţioase şi mai vechi piese paleoantropologice din lume”, a subliniat Lukes, salutând acest rar împrumut de 60 de zile de la Muzeul Naţional din Etiopia.

Vizitatorii vor putea descoperi, totodată, scheletul aproape complet al lui Selam, un australopitec tânăr, care a murit la doi ani şi şapte luni şi despre care se estimează că a trăit cu 100.000 de ani înainte de Lucy. Descoperit în anul 2000, acesta nu părăsise niciodată Etiopia.

O expoziţie „istorică”, potrivit Addis Abeba, capitala Etiopiei, care oferă „o oportunitate unică de a vedea îndeaproape aceste fosile umane”.

La 24 noiembrie 1974, în regiunea Afar, situată în nord-estul ţării, au fost aduse la lumină osemintele lui Lucy, care constituie aproximativ 40% din schelet.

Donald Johanson, care a făcut parte din echipa ştiinţifică, ce i-a inclus, de asemenea, pe Maurice Taieb, Yves Coppens, Jon Kalb şi Raymonde Bonnefille, va fi prezent la vernisajul expoziţiei, luni, alături de prim-ministrul ceh Petr Fiala şi de ministrul etiopian al Turismului, Selamawit Kassa.

Numele iniţial al acestui hominid biped, A.L-288-1, a fost inspirat de melodia formaţiei The Beatles „Lucy in the Sky with Diamonds”, pe care paleontologii o ascultau în timpul săpăturilor.

Posibil decedată la o vârstă cuprinsă între 11 şi 13 ani (considerată vârsta adultă pentru această specie), măsurând mai puţin de 1,10 metri înălţime şi cântărind aproximativ 29 de kilograme, Lucy este de obicei conservată într-o încăpere la care publicul nu are acces, în centrul capitalei etiopiene.

Descoperirea ei a „revoluţionat” cercetarea ştiinţifică şi înţelegerea strămoşilor noştri, „în primul rând datorită stării sale excepţionale de conservare şi, în al doilea rând, datorită vechimii sale”, a explicat Abebaw Ayalew Gella, directorul Autorităţii etiopiene pentru protecţia patrimoniului.

Ca şi Selam, Lucy este „o ambasadoare a Etiopiei, leagănul umanităţii”, a spus el.

Descrisă mult timp drept „bunica umanităţii”, ea este considerată în prezent mai degrabă o mătuşă sau o verişoară – legătura sa directă cu omul fiind contestată.

Potrivit unui studiu din 2016, publicat în revista Nature, ea îşi petrecea cel puţin o treime din timp în copaci, dormind pe crengi pentru a se feri de prădători, ceea ce s-a dovedit fatal, deoarece „probabil” a murit în urma unei căzături.

De atunci, numeroase descoperiri, în Etiopia, Africa de Sud, Kenya şi chiar în Ciad, au adus informaţii noi.

Toumai, considerată de unii paleontologi drept primul reprezentant al liniei umane, cu o vechime de 7 milioane de ani, şi Ardi, cu o vechime de 4,5 milioane de ani, i s-au alăturat lui Lucy în panteonul preistoric.