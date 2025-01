Raluca Turcan, fost ministru al Culturii, despre furtul artefactelor dacice: „Muzeul Drents a avut obligația contractuală de a asigura măsuri speciale de securitate, care au fost implementate conform standardelor internaționale în domeniu”

„Muzeul Drents a avut obligația contractuală de a asigura măsuri speciale de securitate, care au fost implementate conform standardelor internaționale în domeniu”, a transmis sâmbătă seara Raluca Turcan, fost minstru al Culturii.

„Vorbim despre un furt, ca atare Olanda are datoria sa identifice hotii si sa redea Romaniei piesele de tezaur furate. Sunt absolut convinsa ca la nivelul cooperarii politienesti exista o mobilizare maxima pentru prinderea hotilor. Exponatele au ajuns la muzeul din Olanda in baza unui proiect initiat de Muzeul National de Istorie a Romaniei, cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor. Expozitia este parte a unui efort amplu de diplomatie culturala, derulat de muzee romanesti, care a inceput cu ani in urma prin expozitia de la Madrid (2021), urmata de cea de la Roma (2024)”, a declarat Turcan.

„Pregătirea a implicat un efort semnificativ din partea a 18 muzee din Romania si a Muzeului Drents (pentru Olanda), unul din cele mai vechi si prestigioase muzee din Europa. Muzeul Drents a avut obligația contractuală de a asigura măsuri speciale de securitate, care au fost implementate conform standardelor internaționale in domeniu”, a adăugat fostul ministru al Culturii.

„Fac precizarea ca Ministerul Culturii nu decide cu privire la continutul colectiilor prezentate in expozitii. Orice aprobare de export temporar de bunuri culturale (expozitii in strainatate) se face doar cu avizul specialistilor din Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor. Astfel de proiecte sunt frecvente in spatiul cultural european. Romania a fost, de asemenea, beneficiara unor expozitii de o valoare exceptionala aduse de institutii culturale din strainatate, ultimul exemplu fiind expozitia “Luminile lui Caravaggio”, inca in desfasurare la Muzeul de Arta din Timisoara”, a conchis Raluca Turcan.

Reamintim că mai multe exponate din tezaurul dacic, printre care Coiful de Aur de la Coţofeneşti și trei brățări de la Sarmizegetusa Regia, au fost furate din Muzeul Drents din Assen (Țările de Jos). O explozie a avut loc sâmbătă dimineața în apropiere de muzeu, iar mai multe persoane încă neidentificate au pătruns în clădire și au furat mai multe exponate. În expoziție se aflau 673 de bunuri din metale prețioase, făcând parte din peste 50 de tezaure, aflate în colecțiile a 18 muzee din România.

