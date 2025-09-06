Raid la o uzină din SUA: Peste 300 dintre cele 475 de persoane arestate pentru că lucrau ilegal sunt sud-coreeni, anunţă Seulul

Peste 300 dintre cele 475 de persoane arestate joi în SUA într-o uzină de baterii auto sunt cetăţeni sud-coreeni, a declarat sâmbătă guvernul de la Seul, exprimându-şi „profunda îngrijorare”, informează AFP şi Reuters, transmite Agerpres.

„Peste 300 ar fi cetăţeni de-ai noştri”, a declarat ministrul sud-coreean al afacerilor externe Cho Hyun în timpul unei reuniuni de urgenţă pe acest subiect.

„Suntem profund îngrijoraţi şi resimţim o mare responsabilitate în această privinţă”, a continuat ministrul. Cho Hyun s-a declarat gata să se deplaseze la Washington dacă este necesar, pentru a se întâlni acolo cu autorităţile abilitate.

Poliţia americană pentru imigraţie a anunţat vineri că a întreprins joi un raid într-o uzină unde se produc baterii pentru autoturismele grupurilor sud-coreene Hyundai şi LG Energy Solution în Ellabell, în statul american Georgia (sud-est), suspectate că lucrează ilegal în SUA.

Potrivit lui Steven Schrank, agent de anchetă al Departamentului american de Interne, arestarea acestor 475 de persoane constituie „cea mai importantă operaţiune a forţelor de ordine la acelaşi sit din toată istoria serviciului de anchete asupra securităţii interne”.

Vineri, autorităţile sud-coreene au adus la cunoştinţa ambasadei SUA de la Seul „îngrijorarea” şi „regretele” lor cu privire la acest caz.

Ele nu au avansat cifre în ceea ce priveşte numărul de cetăţeni sud-coreeni vizaţi.

Însă personal diplomatic a fost trimis la faţa locului, având ca misiune în special înfiinţarea unui grup de lucru pentru a gestiona situaţia.

Coreea de Sud, a patra economie a Asiei, este un important constructor auto şi producător de materiale electronice, având numeroase uzine în SUA.