Rafael Nadal și-a ales favoritul înainte de marea finală de la US Open 2025: „Carlos este mai magic, mai imprevizibil, poate juca la un nivel pe care, uneori, Jannik nu-l poate atinge”

Într-un interviu acordat New York Times, Rafael Nadal, retras din noiembrie 2024, a revenit asupra rivalității dintre conaționalul său Carlos Alcaraz și numărul 1 mondial Jannik Sinner, în special asupra finalei lor epice de la Roland-Garros din acest an, transmite L’Equipe.

Spaniolul în vârstă de 39 de ani, care și-a încheiat uriașa carieră după înfrângerea în fața lui Botic Van de Zandschulp, în Cupa Davis cu Spania, în noiembrie anul trecut, a mărturisit că petrece mult timp acasă, în Mallorca, el care a devenit tată pentru a doua oară, al micuțului Miguel, în august. Nu a mai atins racheta de la retragere, preferând să facă sport la sală, golf, să aibă grijă de fiul său mai mare, Rafael Jr., și să gestioneze numeroasele sale activități (academia, hotelurile, sponsorii).

Nadal, câștigător a 22 de titluri de Grand Slam, a fost întrebat despre finala epică de la Roland-Garros, turneu pe care l-a cucerit de 14 ori, dintre Carlos Alcaraz și Jannik Sinner. Compatriotul său a câștigat după un suspans incredibil (4-6, 6-7 [4], 6-4, 7-6 [3], 7-6 [2]), în 5h29, după ce a salvat trei mingi de titlu.

„Pentru mine, primele trei seturi nu au fost tenis de foarte înalt nivel. A fost o finală normală”, a comentat Nadal. „Apoi, seturile patru și cinci au fost o luptă de foarte înalt nivel. Din punct de vedere de jucător, dacă ar fi trebuit să joc împotriva lor, aș spune că seturile patru și cinci au fost tenis de un nivel super, super ridicat, foarte emoționale, cu câte puțin din toate. Înainte, după părerea mea, Carlos nu juca la cel mai bun nivel al său. Din punctul meu de vedere, cred că s-a înșelat puțin tactic.”

„Finala a fost de neuitat. Sfârșitul meciului a fost unul dintre cele mai emoționante pe care le-am văzut”

„Taureau de Manacor” a vorbit și despre Sinner. „Jannik, desigur, nu a avut noroc la 0-40 (trei mingi de meci), dar atunci când a avut ocazia să încheie, cred că nu a jucat cu determinarea corectă. Nu a fost la fel de agresiv ca înainte. Dar, per ansamblu, finala a fost de neuitat. Sfârșitul meciului a fost unul dintre cele mai emoționante pe care le-am văzut și am avut norocul să-l urmăresc ca fan, de acasă.”

Maiorcanul a revenit mai general asupra nivelului de joc afișat de Sinner și Alcaraz, dominatori absoluți pe circuit, care se vor înfrunta, duminică, la US Open (ora 21), pentru a treia oară consecutiv într-o finală de Grand Slam. Despre Sinner, Nadal consideră „că impune un ritm cu forehand-ul foarte greu de urmat. Lovește mingea foarte devreme și este rapid în tranziția de la apărare la atac.”

„Sunt curios să văd cum vor evolua, pentru că eu cred că amândoi au o marjă de progres, și deja sunt atât de puternici”

Iar despre Alcaraz, cu care a jucat la JO 2024 în proba de dublu (înfrângere în sferturi), se arată entuziast. „Carlos este mai magic, mai imprevizibil, poate juca la un nivel pe care, uneori, Jannik poate nu îl atinge. Dar, în același timp, face și mai multe greșeli, poate să joace mai bine, dar și mai slab, și totul ține de echilibru. Carlos are toate loviturile, uneori greșește, dar încearcă. Este mai spectaculos de privit pentru că, în final, este mai neașteptat și imprevizibil. Îmi place asta, este foarte distractiv să-l vezi pe Carlos jucând pentru că este capabil să producă lucruri incredibile și, în același timp, să facă greșeli, și asta este uman.”

El a conchis astfel: „Din punctul meu de vedere, Carlos se poate îmbunătăți puțin pe plan tactic în abordarea anumitor meciuri. Uneori ai impresia că încearcă mereu să dea lovitura câștigătoare. Și nu are chiar atâta nevoie. De aceea sunt curios să văd cum vor evolua, pentru că eu cred că amândoi au o marjă de progres, și deja sunt atât de puternici.”