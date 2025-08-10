Rafael Nadal a devenit tată pentru a doua oară. Soţia sa Xisca a născut un băieţel

Rafael Nadal (39 de ani) a devenit tată pentru a doua oară, după ce soţia sa Mery Perelló (37 de ani), cunoscută sub numele de Xisca, a născut un băieţel care se va numi Miquel, transmite News.ro.

Xisca a născut la 7 august, la spitalul Quirónsalud Palmaplanas din Palma, unde s-a născut şi primul lor copil,tot un băieţel, Rafa, în 2022.

Presa spaniolă notează că Rafa şi Xisca, extrem de discreţi în privinţa vieţii private, nu au anunţat oficial naşterea lui Miquel.

Numele Miquel este un omagiu adus tatălui lui Mery, care a murit în aprilie 2023 la vârsta de 63 de ani, după o lungă boală.

Povestea de dragoste dintre Rafa, retras din activitate în noiembrie 2024, şi soţia sa a început în urmă cu aproape două decenii. Cei doi s-au cunoscut în oraşul Manacor din Mallorca, locul lor natal, când erau adolescenţi.

După ani de relaţie, ei au spus „Da” pe 19 octombrie 2019, în faţa a aproximativ 250 de invitaţi, în cadrul unei ceremonii n aer liber, ţinută la Sa Fortalesa, un castel din secolul al XVII-lea din nordul insulei Mallorca.