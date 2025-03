Putin vrea să facă din Ucraina un simplu „detaliu” al afacerilor mondiale

În timpul conversației cu omologul său american din 18 martie, președintele rus a căutat să plaseze conflictul ucrainean într-un context geopolitic mai larg. Și pentru a face din acesta o oportunitate de colaborare între Moscova și Washington, crede revista britanică „The Spectator”, potrivit Rador Radio România.

„Vladimir Putin îl duce de nas pe Donald Trump”, afirmă deschis „The Spectator”. La fel ca majoritatea covârșitoare a ziarelor britanice, de toate orientările politice, revista conservatoare londoneză l-a declarat câștigătorul acestor prime discuții concrete cu chiriașul Casei Albe despre Ucraina, desfășurate pe 18 martie.

„Înșelăciunea cu sânge rece a lui Putin este spectaculoasă”, explică Owen Matthews, jurnalist specializat în Rusia. „A luat expresia ‘încetare a focului de 30 de zile’ din propunerea inițială și a grefat-o pe alta, favorabilă Kremlinului, dar foarte restrictivă pentru Kiev”.

Încheierea temporară a ostilităților dorite de Putin ar păstra doar infrastructura energetică. Cu toate acestea, în ultimele zile, contextualizează britanicul, atacurile Kievului asupra teritoriului Rusiei au provocat pagube semnificative, inclusiv principalei rafinării din Moscova.

„Aceste lovituri sunt printre puținele tactici strategice câștigătoare pentru Kiev”, spune jurnalistul.

Cu această manevră, „Putin i-a oferit lui Trump posibilitatea de a revendica victoria, în timp ce el însuși este cel care iese învingător”. Președintele american părea convins că a făcut progrese pe calea păcii miercuri, 19 martie, în urma unei conversații de o oră cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Discuția s-a concentrat pe apelul de ieri cu președintele Putin de a alinia cerințele și nevoile Rusiei și Ucrainei”, a scris republicanul pe platforma sa Truth Social „Suntem pe drumul cel bun”.

Cu toate acestea, pe baza declarațiilor făcute de Washington și de Kremlin în urma convorbirii telefonice din ziua precedentă, Matthews ne asigură că Vladimir Putin „nu face altceva decât să simuleze bunăvoința în acest proces de pace”. Au fost făcute mai multe revendicări maximaliste (oprirea ajutorului militar occidental în timpul încetării focului, nicio nouă mobilizare). Neaderarea a ceea ce rămâne din Ucraina la NATO, precum și recunoașterea oficială a celor cinci teritorii anexate din 2014, rămân puncte cruciale în ochii președintelui rus.

„Dar din nou, Putin, strategul, a fost la înălțimea vechilor lui trucuri”, notează autorul cărții „Overreach. The Inside Story of Putin’s War Against Ukraine” („Prea departe: Povestea dedesubturilor războiului lui Putin împotriva Ucrainei” – n.tr.). Stăpânul Kremlinului i-a întins mâna omologul său american… pe probleme geopolitice conexe.

„Kremlinul a indicat că susţine ideea ca Iranul să nu fie niciodată în poziția de a lovi Israelul. Au fost discutate proiecte de colaborare pentru exploatarea resurselor arctice”.

De fapt, „prin schimbarea atenției către scara globală, regizorul Putin a relegat Ucraina la rangul de detaliu într-o gamă largă de potențiale colaborări geopolitice”. În cele din urmă, Owen Matthews rezumă: „Trump vede aceste discuții ca pe un instrument pentru pace. Pentru Putin, ele sunt un instrument către obţinerea victoriei”.

Sursa: COURRIER INTERNATIONAL / Rador Radio România.