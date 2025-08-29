Putin şi Erdogan vor discuta despre conflictul din Ucraina pe marginea summitului OCS din China

Preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său turc Recep Tayyip Erdogan vor discuta luni despre conflictul din Ucraina în marja summitului Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai (OCS) din China, a anunţat vineri Kremlinul, relatează AFP, transmite Agerpres.

„Turcia joacă un rol important în procesul de soluţionare” a conflictului ucrainean, a declarat consilierul pentru politică externă al preşedintelui rus, Iuri Uşakov, în cadrul unei conferinţe de presă.

Vladimir Putin şi Recep Tayyip Erdogan se vor afla în China pentru summitul OCS, organizat de preşedintele chinez Xi Jinping.

Turcia a găzduit trei runde de negocieri între Rusia şi Ucraina în acest an, dar acestea nu au reuşit să conducă la niciun progres real către pace.

Ankara a reuşit să menţină relaţii atât cu Kievul, cât şi cu Moscova de la începutul conflictului din Ucraina. Ea nu a dorit însă să participe la sancţiunile impuse de ţările occidentale Rusiei, dar subliniază cu regularitate importanţa menţinerii integrităţii teritoriale a Ucrainei.

Potrivit Kremlinului, aceasta va fi prima întâlnire din acest an între Vladimir Putin şi Recep Tayyip Erdogan.

Fondată în 2001, Organizaţia de Cooperare de la Shanghai îşi propune să acţioneze ca o contrapondere faţă de organizaţiile occidentale şi să consolideze cooperarea în chestiuni politice, de securitate, de luptă împotriva terorismului şi comerciale.