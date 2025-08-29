G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Putin şi Erdogan vor discuta despre conflictul din Ucraina pe marginea summitului…

putin erdogan rusia turcia
Sursa foto: Pavel Golovkin / POOL / AFP

Putin şi Erdogan vor discuta despre conflictul din Ucraina pe marginea summitului OCS din China

Articole29 Aug 0 comentarii

Preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său turc Recep Tayyip Erdogan vor discuta luni despre conflictul din Ucraina în marja summitului Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai (OCS) din China, a anunţat vineri Kremlinul, relatează AFP, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Turcia joacă un rol important în procesul de soluţionare” a conflictului ucrainean, a declarat consilierul pentru politică externă al preşedintelui rus, Iuri Uşakov, în cadrul unei conferinţe de presă.

Vladimir Putin şi Recep Tayyip Erdogan se vor afla în China pentru summitul OCS, organizat de preşedintele chinez Xi Jinping.

Turcia a găzduit trei runde de negocieri între Rusia şi Ucraina în acest an, dar acestea nu au reuşit să conducă la niciun progres real către pace.

Ankara a reuşit să menţină relaţii atât cu Kievul, cât şi cu Moscova de la începutul conflictului din Ucraina. Ea nu a dorit însă să participe la sancţiunile impuse de ţările occidentale Rusiei, dar subliniază cu regularitate importanţa menţinerii integrităţii teritoriale a Ucrainei.

Potrivit Kremlinului, aceasta va fi prima întâlnire din acest an între Vladimir Putin şi Recep Tayyip Erdogan.

Fondată în 2001, Organizaţia de Cooperare de la Shanghai îşi propune să acţioneze ca o contrapondere faţă de organizaţiile occidentale şi să consolideze cooperarea în chestiuni politice, de securitate, de luptă împotriva terorismului şi comerciale.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Zelenski afirmă că Rusia a mobilizat „până la 100.000” de militari lângă un oraş cheie din estul Ucrainei

Articole29 Aug
0 comentarii

Ministrul turc de Externe susține că Rusia și-ar fi revizuit pretențiile teritoriale față de Ucraina

Articole29 Aug • 3.096 vizualizări
0 comentarii

Analiză: care dronă navală rusă ar fi putut lovi Simferopol și ce contramăsuri există

Articole29 Aug
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.