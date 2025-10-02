G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Putin califică „piraterie” interceptarea unui petrolier de către Franţa / ”Căutau ceva,…

Vladimir Putin St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF)
sursa foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Putin califică „piraterie” interceptarea unui petrolier de către Franţa / ”Căutau ceva, marfă militară, drone…”

Articole2 Oct • 413 vizualizări 0 comentarii

Preşedintele rus Vladimir Putin a calificat joi „piraterie” interceptarea în largul coastelor franceze a unui petrolier suspectat că face parte din flota-fantomă a Rusiei, afirmând că „nu ştie” dacă nava avea legături cu Rusia, relatează AFP, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Este piraterie. Pentru că (…) petrolierul a fost confiscat în ape neutre, fără nicio bază. Evident, căutau ceva, marfă militară, drone sau lucruri de genul acesta. Dar nu există nimic din toate acestea acolo”, a spus el în timpul unui forum de discuţii la Soci, în sud-vestul Rusiei.

„Petrolierul era sub pavilionul unei terţe ţări, într-adevăr, cu un echipaj internaţional. Sincer, nu ştiu în ce măsură este legat de Rusia”, a adăugat el.

Liderul rus a apreciat, de asemenea, că interceptarea acestei nave este o încercare a autorităţilor franceze de a „deturna atenţia” populaţiei în timp ce ţara se află „într-o situaţie politică internă dificilă”.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat joi că şefi de stat-major europeni se vor reuni „în următoarele zile” pentru a acţiona împotriva flotei-fantomă a Rusiei – navele care transportă petrol rusesc ocolind sancţiunile occidentale, notează AFP.

Macron a cerut să se facă un „pas” în „politica de obstrucţionare” a vaselor respective”. „În mod foarte concret, în următoarele zile, şefii noştri de stat-major, în coordonare cu NATO, în cadrul Coaliţei de Voinţă, se vor întruni pentru a construi acţiuni comune”, a declarat el la Copenhaga, după un summit al şefilor de stat şi de guvern.

„Este extrem de important să creştem presiunea asupra flotei-fantomă, fiindcă asta reduce clar capacitatea Rusiei de a-şi finanţa efortul de război în Ucraina, a evidenţiat preşedintele în deschiderea reuniunii la vârf a Comunităţii Politice Europene (CPE).

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.