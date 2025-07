Puștiul chinez de 16 ani care anunță o revoluție în snooker: „Avem o nouă stea în formare?”

Lan Yuhao este omul momentului în snookerul mondial: nu a câștigat vreun trofeu, dar debutul promițător de la Championship League 2025 i-a făcut pe veteranii din snooker să exclame. Vorbim despre un adolescent chinez în vârstă de 16 ani.

Aflat la primul său sezon ca profesionist, Lan a bifat un break impresionant de 142 de puncte împotriva conaționalului Xu Yichen. A obținut victoria cu scorul de 3-1.

Anterior, puștiul minune din China bifase o remiză, scor 2-2, cu Matthew Stevens, fost câștigător al Mastersului și al Campionatului Regatului Unit.

„Vă spun cine m-a impresionat: puștiul de 16 ani din grupă. Lovește bila foarte bine. Cu siguranță va da dureri de cap în viitor pentru mulți jucători”, a declarat Stevens după remiza cu Yuhao, citat de metro.co.uk.

Veteranul Dominic Dale l-a comparat pe promițătorul Lan cu Si Jiahui, semifinalist la Crucible în 2023, spunând despre acesta: „Are ceva din Si Jiahui, tânărul ăsta, cu tempoul. Este un jucător foarte talentat.”

„Oare am văzut prima licărire a viitorului star?”, a transmis și comentatorul Phil Yates.

Lan a câștigat doar unul din primele sale trei meciuri de la Championship League 2025, dar a arătat că deține un potențial imens.

Yuhao a captat atenția în special prin talent, încrederea în propriile forțe, dar si prin break-uri spectaculoase. Startul este unul cu siguranță promițător.

Reanne Evans vs Lan Yuhao, rezumat de la meciul contând pentru British Open 2025

16-year-old Lan Yuhao knocks in a 142 on the way to his first pro win.

Obviously loads to learn but looks a great prospect from what I’ve seen of him today. pic.twitter.com/gDNQ6HP6Db

— Phil Haigh (@philhaigh_) July 2, 2025