Psiholog: Agresivitatea tinerilor este o replică a modelelor din online / ”Părintele îi spune nu face așa că nu e OK dar, în mod natural, el se uită și la egalii lui”

Problema faptelor de violență manifestate de adolescenți în unele spații publice din în ultima perioadă scoate la iveală o serie de lipsuri în educația și îndrumarea acestora, relatează Agenția de presă Rador, care citează Radio Mureș.

Totuși, faptul că renunță la online și socializează este un mare câștig, spun psihologii.

Pe de altă parte, presiunea grupurilor excede inclusiv educația de acasă, este de părere psihologul Organizației Salvați Copiii din Târgu Mureș, Felicia Gurghian.

„Eu sunt bucuroasă că stau afară pentru că mare parte din viața lor e mutată în online. La vârsta la care se află, interpretează ceea ce văd va fiind real și încearcă să replice în viața lor. Dacă am modela mai des reacțiile acestea la școală sau în familie, poate influența online-ului n-ar fi atât de mare pentru că de acolo își iau modelele și reacționează așa cum văd, în varii video-uri. Sunt sub o foarte mare presiune, părintele îi spune nu face așa că nu e OK dar , în mod natural, el se uită și la egalii lui și dacă vede că egalii lui fac lucrul ăsta, face și el”, spune psihologul.

Adolescenții târgumureșeni se adună în număr mare în fiecare zi la unul din mall-urile din Târgu Mureș unde a fost filmat, de altfel, videoclipul în care un tânăr de 15 ani îl lovește cu piciorul în zona feței pe un alt tânăr de 18 ani.

Pentru menținerea unui grad de siguranță și ordine publică, dar și pentru prevenirea faptelor de violență între tineri, IPJ Mureș anunță intensificarea acțiunilor specifice în zonele frecventate de tineri.