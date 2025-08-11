Trump declară stare de urgență în Washington DC și anunță trimiterea Gărzii Naționale: Orașul a fost „cucerit de bande violente și criminali însetați de sânge”, de „maniaci drogați și oameni fără adăpost”

Președintele american Donald Trump anunță, într-o conferință de presă, că va trimite Garda Națională în Washington DC, pentru că orașul a fost „cucerit de bande violente și criminali însetați de sânge”, de „maniaci drogați și oameni fără adăpost”, transmite BBC.

Trump a afirmat că este timpul pentru „măsuri drastice” și a anunțat următoarele măsuri:

Declararea oficială a stării de urgență în materie de siguranță publică în Washington DC

Preluarea controlului asupra MPD de către Pam Bondi

Desfășurarea unui număr mai mare de polițiști și agenți FBI pe străzi

Eliminarea bandelor criminale din oraș

Președintele Donald Trump a început conferința de presă prin a spune: „Vom recuceri capitala”.

El declară că intenționează să plaseze Departamentul de Poliție din Washington DC sub „control federal direct”, invocând Legea privind autonomia districtului Columbia.

Trump spune că va trimite Garda Națională în DC și va federaliza departamentul de poliție al orașului.

Donald Trump se adresează direct reporterilor adunați, spunându-le că și ei sunt „victime ale acestei situații”.

„Nu vreți să fiți jefuiți, violați, împușcați și uciși”, spune el.

Trump sugerează că rata criminalității în Washington DC este mai mare decât în unele „dintre cele mai periculoase locuri de pe Pământ” și spune că numărul furturilor de mașini și al jafurilor de mașini a crescut, de asemenea.

În ceea ce privește rata criminalității, președintele vorbește despre un vârf în 2023, dar, susține BBC, statisticile arată că criminalitatea a scăzut în capitala SUA de atunci.

El spune că Washington DC a fost „cucerit de bande violente și criminali însetați de sânge”, precum și de „maniaci drogați și oameni fără adăpost”.

În paralel, în fața Casei Albe s-a format un protest, care a atras zeci de persoane care se opun promisiunii lui Trump că guvernul federal va lua măsuri dure împotriva criminalității și a persoanelor fără adăpost din Washington DC, în locul autorităților orașului.

Ei scandează sloganuri precum „Nu vă atingeți de DC” și „Protejați autonomia locală”, ținând în mâini pancarte cu mesajul „DC liber”.

„Terorizarea familiilor nu înseamnă siguranță”, a declarat un vorbitor la eveniment. „Lui Trump nu îi pasă de siguranța DC, îi pasă de control.”

Potrivit jurnaliștilor de la BBC, este de remarcat faptul că agenții federali au apărut deja în jurul Washington DC. Duminică au fost mobilizați în total aproximativ 450 de agenți federali. Aceștia au patrulat în zone aglomerate, precum obiective turistice populare și locuri de divertisment nocturn.

Trump a scris duminică pe platforma sa de socializare că „Persoanele fără adăpost trebuie să plece, IMEDIAT”. „Vrem capitala înapoi”, a adăugat el.

Știre în curs de actualizare