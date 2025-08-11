Bani direct din Rusia pentru răsturnarea puterii din Republica Moldova: oligarhul fugar Ilan Șor, adăpostit de regimul Putin, le promite 3.000 de dolari lunar protestatarilor antiguvernamentali

Omul de afaceri fugar prorus Ilan Şor, adăpostit acum de regimul Putin la Moscova, a oferit plăţi în cuantum de 3.000 de dolari/lună cetăţenilor din Republica Moldova pentru a se alătura protestelor anti-guvernamentale, în încercarea de a submina guvernul pro-european de la Chişinău înaintea alegerilor parlamentare de luna viitoare, informează luni Reuters, citat de Agerpres.

Oficialii moldoveni au acuzat în mod regulat Moscova că se amestecă în politica sa internă, alimentând sentimentele proruse într-o campanie subversivă menită să ducă la răsturnarea guvernului pe măsură ce acesta îşi întăreşte legăturile cu Occidentul, acuzaţii pe care Moscova le neagă.

Ilan Şor, aflat sub sancţiuni occidentale pentru eforturile de a destabiliza RMD în favoarea Rusiei, a declarat că va face plăţi zilnice fiecărui protestatar, totalizând 3.000 de dolari/lună, dacă aceştia vor începe să protesteze în Chişinău începând de sâmbătă.

„Da,… vă compensez în aşa fel încât deja de sâmbătă veţi simţi efectele victoriei pe care o vom obţine în curând”, a spus el într-un clip video postat pe reţelele sociale. Conturile pentru plată vor fi deschise direct la locul protestului, a adăugat el.

Poliţia din RMD a declarat, într-un comunicat, că mesajul lui Şor reprezintă o „incitare infracţională” şi a avertizat cetăţenii că riscă să fie anchetaţi dacă dau curs acestei oferte.

„Autorităţile nu vor permite grupurilor infracţionale să organizeze proteste ilegale menite să cauzeze haos şi violenţă. Orice încercare va fi respinsă ferm în cadrul legii”, se arată în comunicatul poliţiei.

Chişinăul consideră că Şor, care a fost condamnat pentru contribuţia la furtul miliardului de dolari din sistemul bancar al ţării în 2014, este principalul agent de influenţă al Moscovei în RMD.

Oficialii RMD i-au interzis partidului său să participe la alegeri şi au interzis activele media care au legătură cu el.

La începutul lunii august, magistraţii Judecătoriei Chişinău au condamnat-o pe Evghenia Guţul, başcana unităţii teritoriale autonome Găgăuzia din RMD la şapte ani de închisoare într-un dosar privind finanţarea ilegală a partidului lui Ilan Şor.

Pe 28 septembrie, în RMD vor fi organizate alegeri parlamentare în care partidul de guvernământ îşi propune să păstreze majoritatea pentru a menţine traiectoria pro-europeană a ţării.