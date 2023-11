Protestele continuă: Sindicaliștii Meridian protestează în Piața Victoriei împotriva legii pensiilor / Angajați de la direcțiile de sănătate publică și casele de pensii, personalul TESA al spitalelor din mai multe județe au întrerupt lucrul și cer majorarea salariilor

Mai multe proteste se desfășoară, joi, în Capitală și în mai multe orașe. Angajații din direcțiile de sănătate publică și casele de pensii, precum și personalul din TESA din spitale protestează în mai multe județe cerând salarii mai mari, iar sindicaliștii din confederația Meridian manifestează în fața Guvernului împotriva Legii pensiilor și a măsurilor fiscal-bugetare.

Ora 13.58: Câteva zeci de angajaţi ai Casei Judeţene de Pensii Harghita, Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială au organizat miercuri un protest spontan faţă de nivelul de salarizare. Aceştia reclamă plata insuficientă în raport cu volumul şi condiţiile de muncă, transmite Radio Târgu Mureș preluat de Rador.

Liderul sindicaliştilor de la Casa de Pensii Harghita, Kézdi Pál, a declarat pentru Radio Tg.Mureș că noua lege a salarizării discriminează instituţiile subordonate Ministerului Muncii: „În legea aceasta nouă care urmează să fie votată şi să fie aplicată deja se fac diferenţe. Nu este normal, pentru că un consilier cu o anumită gradaţie va fi la fel şi pentru ANAF şi pentru sănătate şi pentru Casa de Pensii. Suntem patru instituţii la Ministerul Muncii şi noi avem cele mai mici salarii din toate instituţiile, deci cele din Ministerul Muncii”. Acesta a mai spus că, la nivel naţional, s-au demarat procedurile pentru declanşarea grevei de avertisment şi a grevei generale.

Ora 13.57: Aproximativ 50 de angajați ai Direcției de Sănătate Publică Iași au întrerupt astăzi lucrul timp de o oră și au protestat în fața instituției. Aceștia solicită aplicarea ultimelor prevederi legislative și guvernamentale referitoare la majorările salariale de la Casele Județene de Asigurări de Sănătate și în domeniul Direcțiilor de Sănătate Publică. Cei prezenți la protest au precizat că ajustări salariale nu s-au mai făcut în ultimii patru ani în ciuda faptului că aceștia au fost suprasolicitați în timpul pandemiei.

De asemenea, ei cer plata orelor suplimentare efectuate și a muncii depusă în zilele de sâmbătă și duminică. Un protest similar s-a desfășurat astăzi și la Botoșani, transmite Radio Iași preluat de Rador.

Ora 13.26: Proteste au avut loc, joi, și la DSP Constanța. De asemenea, s-au alăturat protestului de astăzi, și angajații Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială – AJPIS Constanța și cei ai ITM. Cei din urmă vor „salarii decente”, plata orelor suplimentare și celor de noapte, dar şi condiții mai bune de lucru. La rândul lor, angajaţii de la AJPIS au revendicări asemănătoare și vor, în plus, corectarea legislației, care are prevederi contradictorii, transmite Radio Constanța preluat de Rador.

“Protestăm pentru salarii decente, îmbunătățirea condițiilor de muncă, plata orelor suplimentare a orelor de noapte, respect pentru funcția inspectorului de muncă, salariu la nivelul tuturor funcționarilor din serviciile de control din ţară”, spune un protestatar.

Angajații AJPIS Constanța ne-au declarat că vor îmbunătățirea legislației, pentru că există lacune care îi obligă să improvizeze.

“Din punctul meu de vedere, legislația trebuie corelată și să fie clară. Trebuie să mă ocup singură, să îmi fac o procedură personală pentru a recupera aceste debite în termenul legal. Facem ore suplimentare, avem concedii neefectuate pentru că stăm la serviciu și lucrăm în beneficiul persoanelor vulnerabile”, a declarat alt protestatar.

Funcționarii publici de la AJPIS mai reclammă și salarizarea pe care o consideră nedreaptă, în comparație cu cea din structura central.

“Salariile noastre să fie egale cu cele de la centru, pentru că toți depunem același volum de muncă. Uneori, noi muncim mai mult decât la centru. Diferența este de cel puțin 2.000 la brut, la aceeași funcție, aceeași gradație”, a spus alt protestatar.

La fel ca ieri, protestul nu a afectat lucrul cu publicul. Liderii sindicali și lucrătorii celor trei instituții spun că nu vor să se ajungă la grevă generală, dar că sunt deciși să facă acest pas, dacă revendicările lor nu vor fi soluționate, așa cum s-a întâmplat în cazul altor funcționari publici, care au recurs, recent, cu succes, la această formă de protest.

Ora 13.11: Angajaţii Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Mureş şi cei ai Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Mureş au protestat, joi, timp de două ore, pentru asigurarea unei echităţi salariale în rândul aceleiaşi familii ocupaţionale, pe motiv că acum s-ar înregistra discrepanţe serioase.

„Pe lângă nemulţumirile de ordin financiar care se văd şi în presă se vehiculează diferenţele de salarii dintre cei de la ANAF şi cei de la Casa de Sănătate. Noi facem parte dintr-o familie ocupaţională şi nu cred că este moral să fie aşa diferenţe mari de salarii. Dar nu numai asta este problema, problema salarizării. Este problema legată şi de personal puţin şi de programele de aplicaţii, de dotări, nu ne rezumăm numai la la problemele legate de salarizare. Dar cred că problemele legate de salarizare au pus capac, au umplut paharul şi de aici decurg nemulţumirile, aceste proteste spontane, pentru că este foarte frustrant să vezi că pe muncă egală sunt retribuiri diferenţiate, chiar mari diferenţe. S-au făcut proteste pe spontane în toate părţile şi colegi de-ai noştri din familia ocupaţională au obţinut”, a declarat presei liderul sindical din AJOFM Mureş, Mircea Popovici, citat de Agerpres.

Liderul sindical a spus că, începând de vineri, protestatarilor de la AJOFM şi AJPIS li se vor alătura şi cei de la Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureş, întrucât diferențele de venituri între aceste instituţii şi ANAF, spre exemplu, ar fi de câteva mii de lei.

Sindicalistul a precizat că protestele vor continua fără afectarea activităţii instituţiei.

Ora 13.08: Angajaţii Direcţiei de Sănătate Publică Braşov au protestat, joi, nemulţumiţi de condiţiile de salarizare şi lipsa de personal, reclamând lipsa sporurilor, arătând că, inclusiv pe perioada pandemiei, nu toţi angajaţii le-au primit, deşi legea prevedea acest lucru.

Ora 13.06: Personalul TESA şi personalul auxiliar de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Mavromati, de la Spitalul Municipal Dorohoi şi de la Spitalul de Recuperare Sfântul Gheorghe din municipiul Botoşani au protestat, joi, în curtea unităţilor medicale, în semn de nemulţumire faţă de inechităţile salariale din sistem, relatează Agerpres.

Salariaţi TESA şi muncitori au întrerupt activitatea timp de cel puţin o oră, cerând majorări salariale la nivelul maxim în plată aferent funcţiilor din aparatul de lucru al Guvernului.

„Nemulţumirile noastre sunt legate în primul rând de nivelul salarial. Salariile noastre sunt foarte mici comparativ cu salariile acordate aceloraşi funcţii din alte instituţii publice şi solicităm salarizarea la nivelul maxim în plată aferent funcţiilor din aparatul de lucru al Guvernului”, a declarat şeful Serviciului RUNOS, Corina Merăuţi.

Un protest faţă de nivelul scăzut al salarizării a avut loc şi la Direcţia de Sănătate Publică.

Ora 12.17: Angajaţi ai Casei Judeţene de Pensii Timiş participă, joi, pentru a doua zi consecutiv la un protest spontan. Ei au încetat lucrul şi au ieşit în faţa instituţiei, afişând pancarte cu mesaje în care cer majorarea salariilor, relatează News.ro.

”Vrem alinierea salariilor”, ”Fără discriminare în salarizarea funcţionarilor publici”, ”Muncă egală şi salarii egale”, ”Profesioniştii merită respect şi condiţii de muncă adecvate”, ”Munca să ne fie apreciată”, sunt o parte dintre mesajele afişate de protestatari.

Ora 12.02: Funcţionarii publici din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Gorj au continuat joi protestul spontan, ei întrerupând programul de lucru timp de o oră pentru a le transmite guvernanţilor revendicările lor privind inechităţile salariale, relatează Agerpres.

Potrivit unui comunicat de presă semnat de funcţionarii din AJOFM Gorj, aceştia îşi doresc condiţii de muncă decente, dotări tehnice pentru susţinerea activităţilor curente şi resurse adecvate pentru activitatea pe care o desfăşoară.

Protestatarii au întrerupt activitatea între 10.00 – 11.00.

„Revendicările noastre constau în eliminarea inechităţilor salariale, dorim încadrarea personalului într-un echivalent salarial corespunzător colegilor din alte instituţii de stat, inclusiv domenii precum finanţe, sănătate, APIA, având în vedere apartenenţa la aceeaşi familie ocupaţională. Această cerinţă derivă din aspiraţia către un tratament echitabil. Totodată, dorim condiţii de muncă decente, dotări tehnice pentru susţinerea activităţilor curente, resurse adecvate pentru activitatea noastră cu un impact social semnificativ. Suntem hotărâţi să ne exprimăm nemulţumirea până la rezolvarea cerinţelor noastre”, au transmis angajaţii AJOFM Gorj.

Ora 11.58: Angajații Direcției de Sănătate Publică Mureș au întrerupt joi activitatea, timp de două ore, și au ieșit afară, în semn de protest pentru veniturile mici pe care le obțin. Protestul are loc zilnic între orele 9.00 și 11.00, pe termen nedeterminat, transmite Radio Târgu Mureș preluat de Rador.

Au fost afectate de acest protest persoanele care au solicitat autorizații sanitare de funcționare, avize, care au venit să ridice vaccinurile și laptele praf pentru copii, dar și cei care au avut nevoie de servicii ale secretariatului, contabilității sau ale altor compartimente.

Stela Sabău, asistent principal igienă în cadrul DSP: „Nivelul salariilor din Direcțiile de Sănătate Publică este sub media salariului brut pe economie. Din anul 2018 nu au mai fost acordate majorări salariale, nici în contextul inflației, ceea ce a dus la scăderea puterii de cumpărare cu 24,95% și, implicit, a calității vieții”.

Protestatarii consideră că majorarea salariilor angajaților Caselor de Asigurări de Sănătate, în urma protestelor, creează discrepanțe între salariile celor două instituții, care au un volum de muncă similar.

„Prin acest tratament salarial diferențiat este încălcat principiul egalității în drepturi, principiul echității, iar angajații direcțiilor de sănătate publică sunt discriminați, fără motive obiective. Salariații din DSP solicită creșterea salariilor la un nivel decent atât pentru funcționarii publici, cât și pentru personalul contractual, toți de specialitate”, a declarat Stela Sabău.

Ora 11.50: Angajaţii Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Tulcea au protestat joi, între orele 10.00 şi 11.00, în faţa instituţiei, din cauza nivelului salariilor care nu au mai fost majorate încă din anul 2018.

Medicul şef al DSP, Adriana Argetoianu, a declarat pentru Agerpres că în contextul economic actual, în ciuda eforturilor făcute de specialiştii instituţiei în ultimii ani, angajaţii DSP nu pot face faţă costurilor de trai.

„Din 2018, salariile noastre au rămas nemodificate în raport cu rata inflaţiei de peste 24,9%, ceea ce ne îngreunează traiul. De exemplu, un asistent principal la vârsta de pensionare în acest moment are 3.200 de lei pe lună. Noi am fost în linia întâi în pandemie, am lucrat zi şi noapte, gărzi şi ne-am implicat în tot ce a însemnat pandemia cu deplasarea în focare, anchete epidemiologice. Avem o mare lipsă de specialişti şi chiar personalul cu studii superioare e angajat sub salariile altor colegi din sistem”, a afirmat medicul şef al DSP.

Ea a menţionat că zilnic, între orele 10.00 şi 11.00, angajaţii DSP nu vor lucra.

Ora 11.45: În jur de 60 de angajaţi ai Casei Judeţene de Pensii (CJP) Buzău au organizat timp de o oră un protest spontan în faţa instituţiei, nemulţumiţi de nivelul salariilor care nu au mai crescut de mai bine de 5 ani.

„Aplicarea noii legi a pensiilor şi recalcularea acestora se vor face de către noi”, „Fără discriminare faţă de instituţiile din alte ministere ca şi salarizare şi condiţii de muncă!”, „Salariile noastre sunt ajunse din urmă de salariul minim pe economie!”, au fost doar câteva din mesajele pe care angajaţii le-au afişat cu ocazia protestului spontan.

„Am declanşat seria de proteste în semn de solidaritate cu colegii noştri din ţară, avem nemulţumiri legate de salarii, suntem cu aceleaşi salarii din anul 2018, practic în 5 ani nu am primit niciun leu în plus în condiţiile actuale de trai, vorbim şi de colegi care au salariul minim pe economie. Un al doilea aspect este legat de volumul mare de muncă pe care îl desfăşurăm şi care a crescut de la an la an, în acest moment suntem în plin proces de evaluare a dosarelor de pensie, urmează o recalculare şi punere în aplicare a legii pensiilor care se va face cu acelaşi personal, 60 de funcţionari.”, a declarat unul dintre membrii Sindicatului naţional al instituţiilor din Ministerul Muncii, Denisa Irimia.

Angajaţii CJP au solicitat echitate precizând că deşi sunt cei care calculează pensiile pentru majoritatea categoriilor de persoane din România, ca urmare a salariilor mici cu care sunt remuneraţi, cel mai probabil vom beneficia de pensii la nivelul salariului minim garantat.

„Principalele motive pentru care colegii din cadrul CJP, funcţionari publici cu ani vechime protestează sunt legate de salariile care din anul 2018 au rămas aceleaşi. Mulţi dintre colegi abia pe parcursul acestui an au ajuns la nivelul anului 2018. Cei care au studii medii câştigă undeva la 3000 de lei şi ajung până la 4900 de lei în funcţie de vechime. Suntem cei care calculăm pensiile, apărăm statul în instanţe. Mi-am făcut calculul, am un punct de pensie, adică 1800 de lei, puţin peste, asta va fi pensia mea în condiţiile în care salariul mediu pe economie a ajuns la 6780 de lei. Un jurist în cadrul ANAF Buzău are cu cel puţin 2000 de lei mai mult decât mine, în situaţia în care avem sute de dosare pe rol şi curg în fiecare zi”, a declarat consilierul juridic din cadrul CJP Buzău, Valentin Dumitraşcu.

Protestul organizat de salariaţi nu a afectat programul cu publicul.

Ora 11.43: Angajaţii Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Satu Mare au protestat, joi dimineaţa, timp de două ore în faţa instituţiei, nemulţumiţi de nivelul de salarizare, relatează Agerpres.

Ei s-au adunat la intrarea în sediul instituţiei şi au afişat pancarte cu inscripţiile: „Fără discriminări între categorii de personal”, „Vrem salarii decente”, „Protestăm!!! Fără inechităţi salariale!”, „Ministerul Sănătăţii! Fiţi alături de noi”, „Nu vrem pensii speciale, vrem salarii normale”, „Protest spontan”.

„Legea care majorează salariile angajaţilor din casele de asigurări de sănătate şi a angajaţilor direcţiilor de sănătate publică a fost votată doar în favoarea salariaţilor caselor de asigurări, nu şi pentru angajaţii direcţiilor de sănătate publică, deşi prin actul normativ PLx nr. 172 din anul 2023 şi apoi prin Legea nr. 250/2016, au fost rezolvate inechităţile salariale dintre cele două instituţii, iar acest nou act normativ nu face decât să adâncească din nou discrepanţele salariale dintre cele două instituţii, pe categorii de personal. Prin această măsură discriminatorie, angajaţii Direcţiilor de Sănătate Publică vor rămâne din nou ‘Cenuşăreasa sistemului public de sănătate'”, precizează angajaţii, într-un comunicat transmis presei.

Aceştia afirmă că vor protesta pe perioadă nedeterminată.

„În contextul protestului generalizat care vizează lipsa dialogului social, nerezolvarea problemelor din sistem şi faptul că salariile nu au mai crescut din 2018, sindicaliştii au anunţat că sistează plăţile către spitale şi furnizorii de servicii (exemplu Spitale, Medici de familie), asigurarea cu medicamente şi materiale sanitare din Programele Naţionale de Sănătate pentru pacienţii cu HIV şi TBC, vaccinarea obligatorie la copii conform Calendarului Naţional de Vaccinare, monitorizarea bolilor transmisibile, monitorizarea factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă, asigurarea procedurii de tratament în străinătate, asigurarea profilaxiei distrofiei la copii cu vârsta cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern prin administrare de lapte praf etc”, se mai arată în comunicatul angajaţilor DSP.

Știrea inițială: Protestul organizat de Confederaţia Sindicală Naţională Meridian, joi, în faţa Guvernului a început. Sindicaliştii fiind nemulţumiţi de Legea privind sistemul public de pensii şi Legea 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare.

Protestul este autorizat pentru aproximativ 5.000 de participanţi din întreaga ţară.

„Protestatarii vor reprezenta lucrătorii din structura confederaţiei, silvicultori, ceferişti, poliţişti locali şi poliţişti naţionali, militari în rezervă şi personal contractual, funcţionari publici din MApN, mineri, funcţionari publici, agricultori, personal nemedical şi medical, personal aeroportuar, personal nedidactic etc.”, explică reprezentanţii CNS Meridian, într-o postare pe pagina de Facebook.

Principala nemulţumire a organizaţiilor sindicale este legată de Proiectul de Lege privind sistemul public de pensii adoptat de Guvernul României în şedinţa din 9 noiembrie 2023 şi adoptat de Senat în 14 noiembrie 2023, care, „în mod surprinzător abrogă în mod expres, drepturi în vigoare prevăzute în statutele profesionale ale silvicultorilor, ceferiştilor şi a altor categorii de personal, în ceea ce priveşte condiţiile de pensionare”.

„Drepturile lucrătorilor stabilite prin Lege privind încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite şi speciale nu trebuie să fie abrogate!”, susţin sindicaliştii.

Potrivit reprezentanţilor Meridian, prin proiectul legislativ promovat „pe repede înainte”, nu se rezolvă problema inechităţilor din sistemul de pensii şi nici întârzierile cronice la aplicarea unor legi importante pentru militarii în rezervă, poliţiştii locali, etc.

„Nerespectarea şi neaplicarea legilor care trebuiau să îmbunătăţească condiţiile de viaţă şi de muncă ale salariaţilor şi pensionarilor, preţurile mari şi inflaţia, lipsa de predictibilitate legislativă pe termen lung şi deciziile contradictorii din ultima perioadă zdruncină încrederea românilor în statul de drept şi se pierde orice speranţă de progres social, dreptate şi şi restabilire a justiţiei sociale în România – stat membru al Uniunii Europene”, au precizat sindicaliştii.

Astfel, joi, 16 noiembrie 2023, între orele 10:00 şi 13:00, în Piaţa Victoriei participanţii la miting „vor să reamintească Guvernului României cât de importante sunt pentru ei aceste revendicări şi cer în faţa Guvernului României să fie ascultaţi cu mai puţină indiferenţă şi cu mai multă responsabilitate”.

Reprezentanţii Meridian au explicat că decizia organizării mitingului a venit după ce proiectul de lege privind sistemul public de pensii a fost publicat în consultare publică.

„Proiectul de lege a pensiilor a fost publicat în procedura de transparenţă publică, la data de 1 noiembrie 2023 şi aceasta a contribuit la decizia rapidă pentru miting datorită intenţiei adoptării pe repede înainte până la 20 noiembrie 2023. Pe 1 noiembrie 2023 a fost disponibil textul proiectului de lege a pensiilor şi în aceeaşi zi s-a făcut solicitarea de autorizare a mitingului după ce organizaţiile din structura Confederaţiei au analizat în legea în regim de urgenţă”, se menţionează în postare.

Conform sursei citate, mitingul a fost autorizat la data de 7 noiembrie 2023.

„În proiectul legislativ sunt prevederi care abrogă în mod expres drepturi care erau prevăzute în statutul personalului silvic şi statutul personalului feroviar. Guvernul are planurile lui şi acestea sunt impuse de la nivel european şi internaţional”, spun sindicaliştii.

În perioada anterioară publicării acestui proiect legislativ şi a „Legii austerităţii”, dar şi în ultimele două săptămâni, reprezentanţii Confederaţiei Sindicale Naţionale Meridian susţin că „au tot încercat să convingă reprezentanţii Guvernului României că măsurile adoptate dau tocmai în lucrătorii care muncesc din greu în diverse domenii de activitate considerate strategice”.

„Cu câteva săptămâni înainte de publicarea proiectului legislativ, ministrul Muncii şi Solidarităţii Sociale, doamna Simona Bucura Oprescu a fost în Valea Jiului, a intrat în Mina Vulcan şi a văzut ce înseamnă munca în condiţii deosebite sau speciale. A recunoscut în faţa minerilor că nu este bine să se afecteze drepturile lucrătorilor care au muncit sau continuă să muncească în aceste condiţii dificile. Reprezentanţii silvicultorilor, ceferiştilor, militarilor disponibilizaţi, ai poliţiştilor locali, ai personalului nemedical, ai funcţionarilor publici şi ai personalului contractual din instituţii publice, au tras şi ei semnale de alarmă în mod repetat la Guvernul Romaniei, la Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, în Senatul României, la Parlamentul Romaniei – Camera Deputaţilor, cu privire la aspectele mai sus menţionate. Din păcate, nimic ni s-a modificat pană acum. Aşadar suntem obligaţi să ne solicităm drepturile în stradă!”, au subliniat sindicaliştii.

La rândul lor, reprezentanţii silvicultorilor sunt nemulţumiţi de faptul că proiectul privind Legea pensiilor abrogă posibilitatea de încadrare a anumitor locuri de muncă din domeniul silvicultură în condiţii speciale.

„Guvernul României şi Ministerul Muncii, în loc să intervină pentru respectarea legii şi punerea în aplicare a Statutului personalului silvic, aşa cum a fost modificat şi completat prin Legea nr. 234/2019, adoptată de Parlament cu susţinerea unanimă a tuturor formaţiunilor politice în luna noiembrie 2019, vin acum cu o măsură inacceptabilă în Proiectul Legii pensiilor, la art. 168 lit. e), prin care abrogă posibilitatea de încadrare a anumitor locuri de muncă din domeniul silvicultură în condiţii speciale de muncă (fosta grupa I de muncă), fapt ce făcea posibilă o reducere a vârstei de pensionare pentru personalul silvic de teren cu 1 an la fiecare 5 ani lucraţi în condiţii speciale. Silvicultorii din România îşi exprimă profunda indignare şi nemulţumire cu privire la propunerea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, adoptată de Guvernul României în şedinţa din data de 9.11.2023, de a fi abrogat, fără absolut nicio justificare, aşa cum reiese din Expunerea de motive a proiectului de lege, art. 20 din OUG 59/2000 Statutul personalului silvic, modificat şi completat prin Legea nr. 234/2019”, precizează silvicultorii într-un comunicat.

Potrivit acestora, din statisticile existente la nivelul sectorului silvic din România s-a constatat că speranţa medie de viaţă în silvicultură nu depăşeşte vârsta de 63 ani, fiind cea mai scăzută din statele Uniunii Europene.