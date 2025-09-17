Proteste ale studenților în toată țara, pe 29 septembrie, față de măsurile de austeritate impuse de Guvern, anunță Alianța organizațiilor studențești. ANOSR: „Educația plătește pentru guvernări mediocre?”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) anunță că va marca începerea noului an universitar prin proteste în întreaga țară, în data de 29 septembrie. Acestea vor viza „măsurile de austeritate adoptate în educație, împotriva modului în care aceste decizii au fost luate și împotriva modului în care studenții sunt tratați, fiindu-le ignorate mesajele, rolul de parteneri în procesul decizional și nevoile de bază pentru a putea avea parte de un parcurs educațional decent”, potrivit unui comunicat de presă.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„În ciuda tuturor demersurilor efectuate, utilizând inclusiv instrumente diplomatice, analize documentate și presiune publică, lucrurile nu s-au schimbat cu nimic” după demersurile studenților împotriva măsurilor din Legea Bolojan, arată ANOSR în comunicatul său.

Aceasta amintește că „la începutul anului școlar, în data de 8 septembrie, am fost în stradă, alături de sindicatele din învățământ și de elevi, aflându-ne sub același sentiment de nemulțumire și împărtășind profunda dezamăgire față de deciziile de austeritate din educație”. Iar acele acțiuni au venit după altele, precum o reuniune a studenților de la Timișoara, din august, pe tema problemei fondului de burse, sub impactul Legii Bolojan – și aceea rămasă fără efect.

„Transportul, apoi bursele studenților, tăieri a căror impact economic este infim și care pentru studenți reprezintă astăzi adevărate obstacole în parcurgerea învățământului universitar”, mai spune ANOSR în comunicatul prin care anunță protestele din 29 septembrie.