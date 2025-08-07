G4Media.ro
Protest la Cluj, în ziua înmormântării lui Iliescu: Imnul Golanilor va răsuna…

Mineri mineriada 1990
sursa foto: Agerpres/ Mihaela Tufega

Protest la Cluj, în ziua înmormântării lui Iliescu: Imnul Golanilor va răsuna din telefoane și boxe din oră în oră, în toate cartierele

7 Aug

Clujenii sunt chemați joi, 7 august, să participe la un protest neobișnuit, organizat de Umbrela Anticorupție, una dintre cele mai cunoscute organizații civice din România. În contextul controverselor generate de funeraliile fostului președinte Ion Iliescu, activiștii propun ca „Imnul Golanilor” – simbol al manifestațiilor din Piața Universității din 1990 – să răsune în toate cartierele orașului, la ore fixe, de-a lungul întregii zile, potrivit Știri de Cluj.

„Aveți telefon? Bun! Aveți și boxă? Și mai bine! Mâine, haideți să se audă Imnul Golanilor în toate cartierele Clujului! #LaOreFixe!”, transmit organizatorii în apelul publicat pe rețelele sociale.

Inițiativa vizează o formă de protest sonor, fără adunări publice, participanții fiind încurajați să difuzeze imnul direct de pe telefoane sau boxe portabile, la ore fixe, pe parcursul întregii zile.

Umbrela Anticorupție a mai organizat în trecut proteste la Cluj, legate de subiecte care priveau lupta împotriva corupției De această dată, mesajul este unul de reamintire a spiritului civic al anilor ’90 și de contestare a moștenirii politice controversate a lui Ion Iliescu.

Potrivit organizatorilor, participanții sunt liberi să își aleagă locul de unde vor difuza imnul – de la ferestre, balcoane sau chiar din mașini – cu scopul ca mesajul să se facă auzit în întreaga comunitate.

 

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.