NASA reafirmă că următoarea misiune cu echipaj uman către Lună va avea loc la începutul anului 2026

NASA a asigurat marți că este în grafic pentru a trimite astronauți pe Lună la începutul anului 2026, o misiune care ar trebui să deschidă calea pentru mult așteptata revenire a americanilor pe suprafața lunară, în plină nouă „cursă spațială”. Această misiune cu echipaj uman, numită Artemis 2, a fost amânată de mai multe ori în ultimii ani și este acum prevăzută pentru aprilie 2026 cel târziu, transmite AFP.

„Intenționăm să ne respectăm acest angajament”, a asigurat marți Lakiesha Hawkins, o înaltă responsabilă a agenției spațiale americane, evocând chiar posibilitatea ca misiunea să aibă loc „încă din februarie”.

Echipajul, format din trei astronauți americani și un canadian, va fi primul care va călători în jurul satelitului natural al Pământului în peste 50 de ani. Cu toate acestea, nu va aseleniza pe Lună.

Anunțul vine în contextul în care presiunea asupra agenției spațiale americane s-a intensificat în ultimele luni, odată cu revenirea la putere a lui Donald Trump. Președintele american, care a anunțat programul lunar Artemis în timpul primului său mandat, dorește ca NASA să se întoarcă cât mai repede posibil pe Lună și să meargă și pe Marte.

„A doua cursă spațială”

Miza este importantă, deoarece China, puterea rivală a Statelor Unite, intenționează, de asemenea, să trimită oameni pe Lună în următorii ani și să instaleze o bază acolo. Administrația Trump face astfel referire în mod deschis la o „a doua cursă spațială”, după cea dintre Statele Unite și Uniunea Sovietică din timpul Războiului Rece.

Guvernul „dorește să ne întoarcem pe Lună și să fim primii. Cu toate acestea, obiectivul NASA este să o facă în condiții de siguranță”, a insistat marți Lakiesha Hawkins. Misiunea Artemis 3, care prevede întoarcerea americanilor pe suprafața lunară, este programată pentru „mijlocul anului 2027”.