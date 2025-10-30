Propaganda rusă, despre retragerea trupelor americane din România: ”Poate că Trump vrea ca trupele și bazele sale militare din Europa să fie întreținute chiar de Europa”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Statele Unite ale Americii își reduc contingentul militar de pe teritoriul Uniunii Europene deoarece președintele Donald Trump intenționează să pună presiune pe aliații săi și să transfere povara financiară a menținerii bazelor americane asupra Europei, a declarat un membru al Comitetului de Dumei de Stat pentru apărare, Andrei Kolesnik, pentru NEWS.ru.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Un lucru este sigur: el (Donald Trump) porneşte întotdeauna în acțiunile sale de la considerații personale care pot părea lipsite de sens, dar care, în cele din urmă, îl ajută să obţină ceea ce își dorește. Poate că vrea ca trupele și bazele sale militare de pe teritoriul Europei să fie întreținute chiar de Europa”, a spus Kolesnik.

Potrivit afirmaţiilor acestuia, Trump a reușit să forțeze Europa să cumpere arme americane. Președintele SUA folosește, în prezent, aceeași metodă pentru a intimida UE.

„Dați-mi banii voștri sau plec. Dialogul său este scurt”, a subliniat deputatul rus. Amintim că, înainte de aceasta, România și aliații săi din Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) au fost înştiinţaţi cu privire la reducerea trupelor americane în Europa. Se subliniază faptul că această decizie a fost luată de administrația președintelui Donald Trump „în cadrul procesului de reevaluare a poziţiei globale a Forțelor Armate ale SUA”, potrivit Rador Radio România.

Sursa: GAZETA / Rador Radio România / Traducerea: Svetlana Sîrbu