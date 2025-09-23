G4Media.ro
Proiect-pilot realizat de salvamontiştii gorjeni pentru sporirea vizibilitatii stâlpilor de marcaj

Marcaj cu led realizat de Salvamont Gorj
Sursa foto: Facebook / Salvamont Romania-Dispeceratul National Salvamont

Proiect-pilot realizat de salvamontiştii gorjeni pentru sporirea vizibilitatii stâlpilor de marcaj / Au fost amplasate elemente de iluminare fotovoltaice, reflectorizante şi fluorescente / Salvamont România ia în calcul extinderea proiectului

Salvamont Gorj a montat, pe stâlpi şi pe săgeţile indicatoare, elemente de iluminare fotovoltaice, reflectorizante şi fluorescente, pentru sporirea vizibilităţii stâlpilor de marcaj, iar Salvamont România ia în calcul extinderea proiectului la scară largă, transmite News.ro.

”Proiect-pilot realizat de salvamontistii gorjeni pentru sporirea vizibilitatii stâlpilor de marcaj! Astfel, pe stâlpi şi pe săgeţile indicatoare au fost amplasate elemente de iluminare fotovoltaice, reflectorizante şi fluorescente. Rezultatele sunt foarte bune, fapt ce ne determina să dezvoltăm la o scară cât mai mare acest sistem”, anunţă, marţi, Salvamont România.

Sursa citată a precizat că, pe lângă sprijinul acordat de Consiliul Judeţean Gorj şi Policolor şi-au mai adus aportul firme care au redirecţionat o parte din impozitul pe profit cât şi persoane fizice care au redirecţionat cei 3,5% din impozitul pe venituri.

”Indiferent de mărimea lor au contribuit la implementarea acestui proiect frumos, benefic pentru activitatea de salvare montană şi, mai ales, va contribui substanţial la salvarea de vieţi”, au mai transmis salvamontiştii.

