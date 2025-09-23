Proiect-pilot realizat de salvamontiştii gorjeni pentru sporirea vizibilitatii stâlpilor de marcaj / Au fost amplasate elemente de iluminare fotovoltaice, reflectorizante şi fluorescente / Salvamont România ia în calcul extinderea proiectului
Salvamont Gorj a montat, pe stâlpi şi pe săgeţile indicatoare, elemente de iluminare fotovoltaice, reflectorizante şi fluorescente, pentru sporirea vizibilităţii stâlpilor de marcaj, iar Salvamont România ia în calcul extinderea proiectului la scară largă, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
”Proiect-pilot realizat de salvamontistii gorjeni pentru sporirea vizibilitatii stâlpilor de marcaj! Astfel, pe stâlpi şi pe săgeţile indicatoare au fost amplasate elemente de iluminare fotovoltaice, reflectorizante şi fluorescente. Rezultatele sunt foarte bune, fapt ce ne determina să dezvoltăm la o scară cât mai mare acest sistem”, anunţă, marţi, Salvamont România.
Sursa citată a precizat că, pe lângă sprijinul acordat de Consiliul Judeţean Gorj şi Policolor şi-au mai adus aportul firme care au redirecţionat o parte din impozitul pe profit cât şi persoane fizice care au redirecţionat cei 3,5% din impozitul pe venituri.
”Indiferent de mărimea lor au contribuit la implementarea acestui proiect frumos, benefic pentru activitatea de salvare montană şi, mai ales, va contribui substanţial la salvarea de vieţi”, au mai transmis salvamontiştii.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Proiect PNL: Dacă un bloc are o asociaţie care obţine venituri din închirieri, reclame sau prestări de servicii, va putea să folosească aceşti bani şi pentru cheltuielile legate de spaţiile comune
Ministrul Justiţiei a prezentat la Cluj-Napoca un proiect privind utilizarea forţei de muncă a deținuților în domeniul privat la nivelul judeţului / Oamenii de afaceri, mai ales cei din HoReCa, s-au arătat interesați
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.