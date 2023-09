Prognoză oficială: Populația Ungariei ar putea scădea sub nouă milioane de locuitori în douăzeci de ani / Rata de pierdere a populației va fi de peste 40.000 de locuitori pe an până în anii 2040

Cel de-al 5-lea Summit demografic de la Budapesta, care, potrivit organizatorilor, este „cel mai important forum strategic internațional pe teme demografice din 2015 încoace”, va avea loc de astăzi până sâmbătă, scrie publicația maghiară de opoziție Nepszava, citată de Rador.

Pe baza numărului de participanți, este mai probabil ca evenimentul să fie considerat ca fiind un produs de marketing politic al lui Viktor Orbán, mai degrabă decât o deliberare care să producă soluții reale, dar declinul dramatic al populației este în continuare o problemă reală și serioasă.

444.hu a analizat graficul interactiv al populației publicat pe site-ul KSH (Oficiului Central de Statistică din Ungaria), care prezintă compoziția pe vârste a populației Ungariei în funcție de sex până în 1870, cu o proiecție până în 2070. Aceasta arată, printre altele, că se așteaptă ca declinul demografic să continue într-un ritm accelerat, agravat de o îmbătrânire masivă a societății.

În plus, perspectivele sunt chiar mai rele decât credeau anterior cercetătorii: în 2006, Oficiul Central de Statistică din Ungaria (KSH) a estimat că populația Ungariei va fi mai mică de 9 milioane de locuitori până în 2045, în timp ce Eurostat a stabilit această cifră în 2050, însă, potrivit celor mai recente date ale KSH, acest lucru se va întâmpla în 2043, adică peste exact 20 de ani.

KSH estimează că, în 2043, populația ungară va fi de 8.985.516 locuitori, dintre care aproape un sfert va avea peste 65 de ani, iar aproape o cincime va avea peste 70 de ani. În acest an, persoanele cu vârsta de peste 65 de ani vor reprezenta o cincime din populație, în timp ce persoanele cu vârsta de peste 70 de ani vor reprezenta doar 14%, ceea ce înseamnă că îmbătrânirea, alături de declinul demografic, pare să fie principala caracteristică a următoarelor decenii.

Între timp, numărul tinerilor este în scădere: în acest an, 15,73% din populație are sub 15 ani, urmând să ajungă la 14,89% până în 2043. Declinul populației active, cea cu vârste cuprinse între 20 și 60 de ani, este și mai spectaculos, scăzând de la aproape 55% în prezent la 50%.

KSH estimează că rata de pierdere a populației va fi de peste 40.000 de locuitori pe an până în anii 2040, iar până în anii 2060 ar putea fi de aproape 50.000 de locuitori pe an, ceea ce echivalează cu dispariția unui oraș de mărimea orașului Dunaújváros, județul Fejér sau Eger, județul Heves, în fiecare an, de la copii până la vârstnici. Se estimează că populația ungară va scădea la mai puțin de 7,8 milioane de locuitori până în 2070.

Sursa: Nepszava/ Rador/ Traducerea: Vizi Blanka