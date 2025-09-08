G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Prinţul Harry a venit la Windsor pentru a depune flori la mormântul…

Sursa foto: AFP PHOTO / CHRIS J RATCLIFFE

Prinţul Harry a venit la Windsor pentru a depune flori la mormântul reginei Elizabeth a II-a, de la a cărei moarte se împlinesc trei ani / Nu a mai fost în Marea Britanie din luna mai

Articole8 Sep 0 comentarii

Prinţul Harry, care s-a stabilit în Statele Unite, a fost luni la Castelul Windsor, unde a depus o coroană de flori şi a adus un omagiu privat reginei Elizabeth a II-a, de la a cărei moarte se împlinesc trei ani. Ducele de Sussex nu a mai fost în Marea Britanie din luna mai şi nu se ştie dacă se va întâlni cu fratele său, prinţul William, sau cu tatăl său, regele, în timpul vizitei sale, relatează Sky News, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Ducele de Sussex a sosit luni în Marea Britanie şi a vizitat reşedinţa regală, unde a depus flori la mormântul bunicii sale. Este pentru prima dată când Harry, care locuieşte în California împreună cu soţia sa, Meghan Markle, se întoarce în Marea Britanie după cinci luni. În luna mai, el a pierdut o lungă bătălie juridică cu Ministerul de Interne privind modificările aduse măsurilor sale de securitate

Harry a venit la Londra şi pentru gala anuală WellChild Awards, o fundaţie umanitară pe care o patronează de 15 ani, iar marţi ar urma să se deplaseze la un studio de înregistrări comunitar din Nottingham.

Nu se ştie dacă se va întâlni cu fratele său, prinţul William, sau cu tatăl său, regele, în timpul vizitei sale, dar acest lucru a alimentat speculaţiile că vor avea loc o reuniune de familie, scrie Sky News.

Harry şi Charles s-au întâlnit ultima dată faţă în faţă acum mai bine de un an şi jumătate, după ce ducele s-a grăbit să-l vadă pe rege în urma diagnosticării acestuia cu cancer.

Tot luni, prinţesa de Wales, Katherine, care se recuperează şi ea după cancer, s-a alăturat soţului său, prinţul moştenitor William, pentru a-i aduce un omagiu reginei Elizabeth a II-a.

Kate şi William au vizitat, de asemenea, Federaţia Naţională a Institutelor pentru Femei din Sunningdale, Berkshire.

Este a treia apariţie publică a lui Kate în cinci zile, după ce joia trecută a vizitat grădinile Muzeului Naţional de Istorie şi sâmbătă a urmărit victoria echipei Red Roses asupra Australiei cu 47-7 în meciul din Cupa Mondială de rugby feminin de la Brighton.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Poliţia britanică a arestat 425 de persoane la o manifestaţie în sprijinul Palestine Action

Articole7 Sep • 268 vizualizări
0 comentarii

Un medic controversat foloseşte discursul de la conferinţa partidului Reform UK, condus de Nigel Farage, pentru a lega cancerul regelui Charles de vaccinul anti-Covid

Articole7 Sep • 616 vizualizări
0 comentarii

Bărbat prins pe aeroportul Iaşi, condamnat la aproape 11 ani de închisoare pentru o tentativă de omor. Avea acte de identitate false şi venea din Marea Britanie

Articole6 Sep • 1.170 vizualizări
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.