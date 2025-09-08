G4Media.ro
Principalul partid creștin din Liban cere Hezbollahului să depună armele

Principalul partid creștin din Liban cere Hezbollahului să depună armele

Liderul influentului partid creștin Forțele Libaneze (FL) a cerut duminică Hezbollahului să predea armele statului libanez fără ezitare, în contextul în care armata urmează să înceapă punerea în aplicare a planului său de dezarmare a mișcării pro-iraniene, potrivit Le Figaro.

După ce a dominat viața politică din Liban timp de mulți ani, Hezbollah a ieșit foarte slăbit dintr-un conflict de peste un an cu Israelul, dintre care două luni de război deschis, din septembrie până în noiembrie 2024. O parte din arsenalul său a fost distrusă, iar conducerea sa decimată.

Sub presiunea puternică a Statelor Unite și teama unei intensificări a bombardamentelor israeliene în Liban, guvernul lui Nawaf Salam a ordonat în august armatei să elaboreze un plan de dezarmare a Hezbollah până la sfârșitul anului. Singura facțiune care și-a păstrat armele la sfârșitul războiului civil (1975-1990), mișcarea șiită se opune dezarmării sale, acuzând autoritățile că fac jocul Israelului și al Statelor Unite.

„Nu poate exista un stat adevărat atâta timp cât există armate ilegale”

Într-un discurs în care s-a adresat indirect Hezbollahului, Samir Geagea, liderul principalului bloc parlamentar creștin, a denunțat mișcarea islamistă, care „așa cum au arătat evenimentele din ultimii doi ani, nu au avut niciun impact” în fața Israelului. „Experiența a demonstrat că aceste arme nu protejează, nu construiesc, nu descurajează. Dimpotrivă, ele au adus distrugere, ruină, exod și au atras o nouă ocupație”, a adăugat el.

„Cea mai scurtă cale pentru a pune capăt ocupației și agresiunilor israeliene, frații mei, este construirea unui stat real. (…) Și nu poate exista un stat adevărat atâta timp cât există arme ilegale”, a continuat Geagea, care a cerut ca „toate armele să revină statului libanez”. „Ați înțeles, prea târziu, că războiul vostru cu Israelul a fost pierdut și distrugător. Să știți înainte să fie prea târziu: un război civil ar fi și mai dezastruos și v-ar face să pierdeți totul”, a insistat liderul creștin.

La jumătatea lunii august, liderul Hezbollahului, Naim Qassem, a acuzat guvernul libanez că „predă” țara Israelului insistând asupra dezarmării mișcării sale și avertizând asupra unui război civil.

Geagea a subliniat, însă: „Este încă posibil să ieșim din acest impas, să evităm pierderi suplimentare, făcând alegerea curajoasă de a trece de la ilegalitate la legitimitate”, acuzând Hezbollah că servește „un proiect expansionist iranian”.

