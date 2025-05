Primarul PSD din Buzău, Constantin Toma: Din păcate partidul meu nu a făcut nici un fel de reformă în acești ultimi 4 ani, dimpotrivă a îndatorat țara foarte mult / PSD trebuie să ajute la dezvoltarea acestei țări

Primarul municipiului Buzău, social-democratul Constantin Toma a declarat duminică, la ieşirea de la urne, că PSD nu a făcut nicio reformă în ultimii patru ani, deşi a deţinut majoritatea la guvernare alături de PNL, ci dimpotrivă, a îndatorat ţara foarte foarte mult, transmite Agerpres.

Susține G4Media. Click AICI pentru a redirecționa 3.5% din impozit - online, gratuit și simplu. Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„PSD îi stă bine oricum, dar indiferent unde va fi, având în vedere că are 25% din voturile în Parlament, şi în opoziţie şi la putere, trebuie să ajute la dezvoltarea la acestei ţări şi să fie pentru reforme. Din păcate partidul meu nu a făcut niciun fel de reformă în aceşti ultimi 4 ani, chiar dacă a avut la un moment dat 70% împreună cu PNL, absolut niciun fel de reformă, ci dimpotrivă a îndatorat ţara foarte foarte mult şi suntem la un pas de ‘gunoi’, adică de acel rating de ţară care poate să ajungă la ‘junk’ şi prin care nu ne-ar mai împrumuta nimeni, ar veni FMI cu o mulţime de acţiuni de austeritate”, a declarat Constantin Toma.

Absent de la Conferinţa Extraordinară a PSD Buzău, organizată sâmbătă, în urma căreia deputatul PSD, Romeo Lungu a fost ales preşedinte al organizaţiei judeţene, după demisia fostului lider, Lucian Romaşcanu, determinată de numirea sa în funcţia de membru din partea României la Curtea de Conturi Europenă, Constantin Toma a precizat că a considerat-o „inoportună”.

„Am considerat-o inoportună, avem alegerile astea astăzi foarte importante pentru viitorul acestei ţări, se fac alegeri la partid înainte şi de Consiliul Politic Naţional care este marţi în Bucureşti, nu am înţeles acest lucru. Domnul Lucian Romaşcanu, după ce a bulversat moda pentru bărbaţi în Buzău, respectiv să porţi cercel cu diamant în ureche şi să nu porţi şosete, a bulversat şi partidul la Buzău, dar probabil că eu ştiu, înainte să plece la Bruxelles sau la Luxemburg pe o groază de bani, o mulţime de ani să lase ceva în urmă, adică nimic. Nu a făcut nimic pentru judeţul Buzău şi mai lasă şi o situaţie foarte complicată politic şi administrativ. La 1 şi jumătate mă invită cineva să particip la această conferinţă extraordinară de alegeri şi pe la 2 şi ceva am întrebat pe fata care a sunat, ce ordine de zi e, nu ştim dar este extraordinară. După ora 2 s-a dat, pe la 3 că ordinea de zi va fi alegerea preşedintelui. E o chestie ţinută aşa pe ascuns şi nu am înţeles de ce atâta grabă”, a mai precizat Constantin Toma.

Acesta s-a exprimat şi cu privire la eventuale măsuri politice care ar putea fi luate împotriva sa, ca urmare a reacţiilor pe care le-a avut după pierderea alegerilor de către PSD.

„Să mă dea afară. Eventual mă voi retrage din funcţiile de partid pe care le am (…)”, a punctat Constantin Toma.

La ieşirea de la urne, Constantin Toma a declarat că a votat pentru o Românie inteligentă, puternic integrată în Uniunea Europeană şi pentru un viitor mai bun. Întrebat despre o posibilă intrare a PSD în opoziţie, primarul municipiului a precizat că partidul din care face parte trebuie să ajute la dezvoltarea României prin reforme.