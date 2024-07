Primarul Nicușor Dan le cere consilierilor locali din Sectorul 5 să nu voteze un act care permite construirea de blocuri turn pe strada Progresului din București / Dezvoltator: Proiectul are toate avizele prevăzute de lege şi solicitate prin certificatul de urbanism

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, le cere consilierilor locali ai Sectorului 5 să nu voteze Planul Urbanistic de Detaliu privind proiectul construcţiei de blocuri turn pe strada Progresului de pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local de miercuri, pe motiv că este nelegal, transmite Agerpres.

„Acest PUD este nelegal (…). Azi, la ora 12,00, am trimis o adresă către Primăria Sectorului 5, în care am solicitat primarului să scoată proiectul de pe ordinea de zi, consilierilor să nu-l voteze şi dacă îl votează secretarul general să nu-l contrasemneze pentru legalitate, în care le-am spus mai multe motive de nelegalitate ale acestui proiect, cel mai important fiind acela că am retras avizul de circulaţie. Orice PUD, orice documentaţie de urbanism şi uneori şi autorizaţie de construire trebuie să aibă un aviz de circulaţie. Instituţia noastră, Primăria Municipiului Bucureşti, a dat un aviz de circulaţie în august 2023 pentru acest proiect pe care eu l-am retras azi. Proiectul nu mai are aviz de circulaţie, nu mai poate să fie votat mâine”, a punctat Nicuşor Dan, marţi, într-o conferinţă de presă.

Proiectul aparține dezvoltatorului One United. Potrivit edilului general al Capitalei, avizul este semnat de directorul Direcţiei Transporturi şi Sistematizarea Circulaţiei din Primăria Capitalei, iar în calitate de superior ierarhic al acestuia îl poate retrage.

„Pentru locuinţe noi avem o Hotărâre de Guvern care spune că oriunde construim preponderent rezidenţial, locuinţe, procentul de ocupare a terenului trebuie să fie maxim 40% şi aici este 60%. Mai avem un articol din Legea urbanismului care spune că (…) orice proiect cu CUT mai mare de patru nu poate să fie aprobat decât de către Consiliul General, prin PUG, nicidecum prin PUD. Şi mai avem un motiv de nelegalitate care vizează faptul că planul urbanistic zonal pe care ei trebuie să-l respecte prevede mai mult spaţiu verde pe sol natural decât spaţiul verde pe care îl prevedea în PUD”, a afirmat Nicuşor Dan.

El a spus că Planul Urbanistic Zonal din 2019, pe care se bazează PUD-ul, este ilegal. „A fost contestat de nişte vecini la Tribunalul Bucureşti, s-a dus la Tribunalul Prahova şi Tribunalul Prahova a spus că decizia de mediu pe care se bazează este nelegală. (…). În plus, nici pe această decizie de mediu nu o respectă, pentru că, de asemenea, decizia de mediu prevede mult mai mult spaţiu verde decât (…) s-a votat în PUZ şi, de asemenea, fiind o transformare a unei zone cu altă destinaţie într-o zonă de locuinţe, exista obligaţia încă din 2019, când s-a votat PUZ-ul, ca fiecărui locuitor care urma să locuiască acolo să i se aloce 20 de metri pătraţi de spaţiu verde, condiţie care nu a fost îndeplinită”, a menţionat Nicuşor Dan.

În replică, dezvoltatorul proiectului din Soseaua Progresului, One United Properties, a transmis marţi că demersul său este ”congruent” cu solicitările absolut legitime ale oricărei comunităţi locale, în ciuda neîntreruptelor forme de hărţuire la care suntem supuşi. ”Vom folosi toate pârghiile instituţionale aflate la dispoziţie pentru a ne proteja dreptul de a asigura locuri de muncă, de a stimula antreprenorii locali şi de a vira sume substanţiale către bugetele administraţiei centrale şi locale”, mai transmit reprezentanţii dezvoltatorului, potrivit News.ro.

”Din respectul datorat opiniei publice, dar şi în baza responsabilităţii sociale şi morale ce guvernează toate acţiunile grupului One United Properties, considerăm că expunerea faptelor şi situaţiilor reale constituie singura armă imbatabilă în corecta cunoaştere a adevărului de către toţi cei interesaţi. Iată faptele: Subsidiara One Cotroceni Towers SRL a achiziţionat în anul 2023 un teren în suprafaţă de 45.000 mp situat în Sectorul 5 pe şos. Progresului. Încă de la momentul achiziţiei, terenul era reglementat de un Plan Urbanistic Zonal aprobat de Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi beneficia şi de o autorizaţie de construire emisă de Primarul Sectorului 5, aceste acte urbanistice fiind în vigoare de la momentul emiterii şi până în prezent”, afirmă dezvoltatorul într-un comunicat oficial.

Ulterior achiziţiei au fost demarate procedurile necesare pentru elaborarea şi solicitarea unui Plan Urbanistic de Detaliu, ce urmează a fi pus în discuţie pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local Sector 5 de mâine, 31 iulie 2024, mai precizează dezvoltatorul.

”În acest sens, pe lângă recâştigarea pentru comunitate a unui teren aflat în paragină de peste 20 de ani, parte a unei vechi zone industriale, pe lângă toate beneficiile economice şi fiscale aduse oraşului, prin crearea de locuri de muncă, dezvoltarea zonei, stimularea furnizorilor pe orizontală şi sume substanţiale virate către bugetele Statului, proiectul nostru prevede următoarele:

1. obligaţia dezvoltatorului de a dona aproximativ 7.000 de mp din terenul achiziţionat pentru amenajarea infrastructurii rutiere, precum şi a mobilităţii urbane, contribuind la fluidizarea traficului, dar şi la construirea trotuarelor destinate accesului pietonal, inexistente în acest moment;

2. construirea unor suprafeţe mai mici decât cele permise de Planul Urbanistic Zonal deja aprobat de Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi mai mici chiar şi decât suprafeţele autorizate prin Autorizaţia de Construire deja emisă de Primarul Sectorului 5. Astfel, vorbim despre reducerea proiectului, nicidecum de extinderea sa; şi

3. implementarea şi amenajarea în cadrul proiectului a unor unităţi de învăţământ tip creşă, grădiniţă, afterschool”, mai arată One United.