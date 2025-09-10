Primarul Capitalei: Guvernul va evalua acţiunile ELCEN / Primăria municipiului București va fi scutită de la plafoanele de împrumut pentru achiziţia acţiunilor / Șeful ELCEN a fost plasat sub control judiciar pentru luare de mită

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, precizează că au început deja întâlnirile tehnice dintre reprezentanţii PMB şi cei ai Ministerului Energiei, pentru a stabili următorii paşi în vederea achiziţionării pachetului de acţiuni de la ELCEN, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

El a menţionat că Primăria Capitalei ar urma să fie scutită de la aplicarea plafoanelor de împrumut stabilite prin lege, astfel încât să poată contracta un credit şi să achiziţioneze acţiunile ELCEN.

„Ieri a fost o echipă tehnică de la Primăria Capitalei împreună cu o echipă tehnică de la Ministerul Energiei, pentru a pune la punct următorii paşi. Guvernul României va proceda în evaluarea acţiunilor ELCEN. Sperăm să dureze cât mai puţin – o lună, două luni, depinde cât de repede se mişcă. Noi am făcut această echipă tehnică, să ne armonizăm. Apoi, în pachetul ‘Administraţie’, care urmează să intre în Parlament, avem asigurări din partea liderilor coaliţiei că va intra amendamentul pentru exceptarea de la plafoane, pentru achiziţia acestor acţiuni. Odată exceptaţi de la plafoanele de împrumut şi cu evaluarea gata, nu rămâne decât să contractăm creditul şi să primim, din partea Guvernului, ELCEN-ul . Trebuie să plătim doar 30% din acea valoare”, a spus Bujduveanu, în cadrul unei conferinţe de presă.

Primarul general interimar a menţionat că există un grafic de eşalonări pentru datoriile companiei Termoenergetica faţă de ELCEN.

El a pledat în favoarea achiziţionării ELCEN, menţionând că este de preferat ca PMB să se împrumute o singură dată pentru a achiziţiona compania, decât să se împrumute „din doi în doi ani” pentru a plăti datorii.

Totodată, Bujduveanu a opinat că este „ceva este în neregulă” cu datoriile Termoenergetica faţă de ELCEN.

„Pe de o parte, noi avem facturi de 400 de milioane înregistrate în contabilitate şi se reclamă datorie de un miliard şapte sute, care nu are în spate nicio hârtie. Vreau să înţeleg, în calitate de primar, unde sunt acele datorii pe care cineva la prezumă? De aceea, cred că cel mai simplu – lăsând la o parte partea economică, funcţionalitatea sistemului – trebuie să ajungă la Primăria Municipiului Bucureşti, pentru ca banii care se fac din vânzarea de energie să fie investiţi în aceste şine de tramvai, nu în alte părţi în ţară. Pe spatele bucureştenilor se produce energie electrică. Nu mai bine să plătim energia electrică cu care circulă aceste tramvaie sau să folosim energia în sistemul public al Municipiului Bucureşti?!”, a adăugat Bujduveanu.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat pe 4 septembrie că grupurile de lucru de la minister analizează solicitarea Consiliului General al Capitalei privind transferul pachetului de acţiuni deţinut de stat la ELCEN.

„Am primit o solicitare din partea Primăriei Municipiului Bucureşti, am avut şi o discuţie cu domnul primar interimar Bujduveanu pe această temă. Am introdus în grupurile de lucru tehnice această propunere pentru a găsi o formulă în care să ajungem să modernizăm infrastructura energetică. Transparent, e o chestiune de legalitate. Din punctul meu de vedere, e foarte important să găsim, indiferent de forma juridică în care setăm un anumit proiect, mecanisme prin care putem să modernizăm infrastructura energetică, tot ce înseamnă aceste CET-uri, care folosesc tehnologie rusească veche de 40-50 de ani în mai multe oraşe importante din România. Trebuie să fie înlocuite într-un termen urgent, cât mai scurt, cu noi centrale de cogenerare eficiente – şi economic, şi din punct de vedere al protecţiei mediului”, a spus ministrul.

Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB) a adoptat, pe 30 iulie, o hotărâre prin care solicită Guvernului aprobarea transferului pachetului de acţiuni deţinut de statul român, prin Ministerul Energiei, la SC Electrocentrale Bucureşti SA, în vederea înfiinţării şi organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.

Șeful ELCEN, acuzat că ar fi luat șpagă 1,5 milioane de euro

Șeful companiei de stat ELCEN e acuzat de DNA că a cerut o șpagă de 1,5 milioane de euro de la o firmă pentru a cumpăra cu banii firmei de stat un teren de la compania privată, potrivit unui comunicat de miercuri al parchetului anti-corupție. Claudiu Crețu, șeful ELCEN percheziționat marți de DNA, a fost plasat sub control judiciar.

ELCEN, care furnizează energia necesară Bucureștiului, este a noua cea mai mare companie cu capital de stat din România. Anul trecut a avut o cifră de afaceri de 2,5 miliarde de lei.

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, începând cu 9 septembrie 2025, față de inculpații:

CREŢU-SÂRBU CLAUDIU-IONUŢ, director general al Societății Comerciale Electrocentrale București S.A. (ELCEN București), cu privire la săvârșirea a două infracțiuni de luare de mită și

ZAMFIROI CRISTIAN-ANDREI-CORNEL, director comercial al Societății Comerciale Electrocentrale București S.A., cu privire la săvârșirea a două infracțiuni de complicitate la luare de mită și a unei infracțiuni de luare de mită.

„În data de 01 iulie 2025, inculpatul Creţu-Sârbu Claudiu-Ionuţ, în calitatea menționată anterior, ar fi primit prin intermediul complicelui său, Zamfiroi Cristian Andrei Cornel, în biroul unei societăți comerciale din Municipiul București, suma de 40.000 de lei de la reprezentantul acesteia, în legătură cu urgentarea aprobării operațiunilor de plăți aferente facturilor emise de societatea respectivă către Electrocentrale București SA.

În data de 10 iulie 2025, inculpatul Creţu-Sârbu Claudiu-Ionuţ ar fi pretins, prin intermediul complicelui Zamfiroi Cristian-Andrei-Cornel, administratorului unei societăți comerciale suma de 1.565.000 de euro, în legătură cu vânzarea-cumpărarea unui teren aflat în proprietatea societății comerciale respective.

În data de 30 iulie 2025, inculpatul Zamfiroi Cristian-Andrei-Cornel ar fi pretins administratorului unei societăți comerciale aflate în raporturi contractuale cu S.C. Electrocentrale București S.A., suma de 50.000 de lei în legătură cu îndeplinirea unor acte ce intrau în atribuțiile sale de serviciu”, se arată în comunicatul DNA.