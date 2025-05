Primarul Buzăului: George Simion susţine în continuare înţelepciunea rusească, izolarea României. Nu pot fi de acord cu aşa ceva

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a declarat, marţi, că nu îl susţine pe candidatul AUR la preşedinţie, George Simion, motivând că acesta îl sprijină în continuare pe Călin Georgescu, „înţelepciunea rusească” şi izolarea României, idei cu care nu poate fi de acord, transmite Agerpres.

Susține G4Media. Click AICI pentru a redirecționa 3.5% din impozit - online, gratuit și simplu. Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Chestionat de jurnalişti, Toma s-a referit şi la un episod din 2019, când, pe 14 februarie, a organizat lansarea la Buzău a candidaturii lui George Simion la alegerile europarlamentare din acel an.

La momentul respectiv, a explicat edilul municipiului, gestul de a-l sprijini pe George Simion a fost făcut într-un anumit context.

„Ştiţi foarte bine, a recunoscut şi el într-un interviu, el ne-a făcut legătura în 2018, când sărbătoream Centenarul, de am adus la Buzău acei primari din Republica Moldova. Se crease acel curent de declarare a unirii a fiecărui UAT din Republica Moldova – comună, oraş, raion, unirea simbolică cu România prin hotărâri de consilii locale în Republica Moldova. Am propus atunci hotărârea într-un consiliu local, unirea Buzăului cu toată Basarabia, s-a întâmplat şi acest lucru. În acel context, am vrut să invit toţi primarii din Republica Moldova – şi am făcut-o – care declaraseră unirea cu România, dar omul care avea această informaţie, aceşti primari, a fost George Simon. Mi-a dat acea listă şi am convocat pe acei oameni, a venit cu acei oameni la Buzău (…) şi m-am simţit, pentru că sunt pro-unionist în continuare, şi el era – la vremea aceea cel puţin, acum are interzis în Republica Moldova – şi i-am făcut lansarea pentru a candida independent ca europarlamentar. Nu a ieşit, dar (…) cele mai multe voturi din România le-a obţinut la Buzău şi cred că am avut şi eu o contribuţie”, a declarat marţi, Constantin Toma, la finalul şedinţei Consiliului Local Municipal.

Dacă în anul 2019, Toma a ales să îl sprijine pe Simion, acum edilul nu mai este de acord cu modalitatea acestuia de a face politică.

„El susţine în continuare pe Călin Georgescu, susţine în continuare înţelepciunea rusească, izolarea României şi nu pot să fiu de acord cu aşa ceva”, a punctat Constantin Toma.

Consiliul Politic Naţional al PSD a decis, luni, ca social-democraţii să nu susţină public pe niciunul dintre cei doi candidaţi la alegerile prezidenţiale care s-au calificat în turul al doilea – George Simion şi Nicuşor Dan.

„O decizie pe care am luat-o, la propunerea a foarte multor colegi cu experienţă politică din interiorul partidului, este de a nu susţine public unul dintre cei doi candidaţi din turul doi. Fiecare simpatizant al PSD va vota cum doreşte, după propria conştiinţă. Un lucru care mi se pare corect”, a declarat preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, la sediul central al partidului.