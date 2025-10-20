Primăriile arădene cu datorii mari la ANAF vor cere eşalonarea lor, pentru că nu au bani / ”În fiecare an aveam compensări cu ANAF, speram că se va întâmpla la fel”

Primăriile din judeţul Arad care mai au datorii la ANAF vor cere eşalonarea acestora, pentru că nu au în buget sumele necesare pentru a le achita integral, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.

Nouă instituţii publice din judeţ apar pe lista ANAF a datornicilor, între care şase primării, care cumulează 1.987.384 de lei.

Dintre primării, cea din Seleuş figurează cu cea mai mare datorie – 933.108 lei.

“Avem un proiect mare pe fonduri europene, realizarea unei centrale pe biogaz, şi pentru cofinanţare am contractat un credit de 12 milioane de lei, la care rata trimestrială e de 800.000 de lei. Veniturile anuale totale ale comunei sunt de aproximativ 1,5 milioane de lei, de aceea nu am avut bani să plătim datoria la ANAF. Totuşi, am reuşit o refinanţare a creditului pe 10 ani, iar rata se va diminua, astfel că vom achita eşalonat datoriile”, spune primarul comunei Seleuş, Cristian Branc.

La rândul său, primarul comunei Moneasa, Constantin Miron, spune că va achita datoria de 480.537 lei eşalonat.

„Noi în fiecare an aveam compensări cu ANAF, speram că se va întâmpla la fel, dar se pare că au schimbat regulile jocului. Eu am preluat mandatul cu datorii şi am împărţit banii cum am putut, este vorba de peste un milion lei pe care trebuie să îi plătim. Pe de altă parte, avem bani mulţi de încasat, atât de la firme, cât şi de la stat, în total suma este similară cu datoria noastră. Doar de la Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale avem de încasat 180.000 de lei, iar de la APIA vreo 200.000 de lei. Vom cere şi noi o eşalonare a datoriei către ANAF, pentru că ne bazăm pe ce avem de încasat la bugetul local”, spune Constantin Miron.

Primăria Săvârşin are o datorie de 262.776 de lei, pe care spune că o va achita tot eşalonat.

„Am avut încasări sub aşteptări în acest an, la bugetul local, inclusiv din taxe şi impozite”, a explicat primarul Ioan Vodicean.

Primăria Olari are o datorie de 58.329 de lei, pe care o va achita integral în următoarele zile.

Două primării – Gurahonț și Buteni – apar pe lista datornicilor însă edilii spun că au achitat deja sumele restante.

Cea mai mare datorie din judeţ se înregistrează Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad – 2.196.929 lei, pe care instituţia spune că a plătit-o în septembrie.