Primăria Timișoara cumpără o clădire istorică pentru a o transforma în grădiniță și creșă / A costat 650 de mii de euro / Fritz: ”Vom continua să căutăm și alte oportunități”

Primăria Municipiului Timișoara continuă investițiile în infrastructura destinată educației timpurii, prin achiziția unei clădiri istorice amplasate în zona Iosefin-Elisabetin. Noua proprietate va fi transformată într-o grădiniță și creșă modernă, unde copiii din cartierele centrale vor avea acces la spații sigure și adaptate nevoilor lor, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.

Imobilul, situat pe Strada Treboniu Laurian nr. 10, are demisol, parter și etaj. Dispune de o suprafață utilă de peste 780 de metri pătrați și o curte generoasă de 260 de metri pătrați. Clădirea a fost achiziționată la un preț avantajos de 650.000 de euro, prin exercitarea dreptului de preemțiune – un mecanism care permite administrației locale să cumpere în condiții preferențiale imobile de interes public.

„Marcăm o schimbare de abordare. În trecut, Timișoara nu a folosit această oportunitate legală pentru a cumpăra clădiri valoroase pentru comunitate. Achiziția de pe str. Treboniu Laurian este doar începutul. Acest prim imobil cumpărat va deveni grădiniță sau creșă pentru copiii din Iosefin și Elisabetin. Vom continua să căutăm și alte oportunități prin care să punem la dispoziția timișorenilor infrastructura de care orașul are nevoie”, a declarat primarul Dominic Fritz.

Conform unui raport de evaluare realizat la solicitarea municipalității, valoarea de piață a clădirii depășește 1.050.000 de euro, ceea ce face tranzacția una avantajoasă pentru oraș.

Prin acest demers, Primăria Timișoara nu doar extinde rețeaua de unități de învățământ preșcolar, ci contribuie și la protejarea patrimoniului arhitectural local. Clădirea își va păstra caracterul istoric. Va fi reabilitată și întreținută în condiții adecvate, cu respectarea normelor de siguranță și confort pentru cei mici.