Primăria Bacău începe lucrările de modernizare a Parcului Cancicov / Primarul Lucian Viziteu: Vom face lucrările în etape, începând cu excavarea pentru un lac de agrement

Primăria Bacău anunță începerea lucrărilor de modernizare a Parcului Cancicov, obiectiv care va „redeveni o comoară verde în centrul orașului”. Printr-un proiect de 37 de milioane de lei, din bani europeni, parcul va îngloba un lac de agrement și o grădină senzorială. Vor fi refăcute monumentele, fântânile, spațiile de joacă și vor fi create noi spații pentru fitness și pentru animalele de companie.

„Am semnat ordinul de începere a lucrărilor și am predat amplasamentul, drept urmare veți vedea utilaje în parc. Vom face lucrările în etape, începând cu excavarea pentru un lac de agrement”, a transmis primarul Lucian Viziteu

Proiectul include mobilier urban nou, un sistem de iluminat nou, toalete publice funcționale și alei. „Pentru că am sacrificat arbori sau am tăiat din cei afectați de furtuni, prin proiect am prevăzut plantări de noi arbori, arbuști și flori, pentru că, de fapt, în asta constă frumusețea unui parc”, spune primarul.

Lucrările vor costa 37 de milioane de lei și vor veni și din fonduri europene, prin Programul Operațional 2021-2027.

Parcul în prezent

Parcul în viitor