Preşedintele sud-coreean suspendat Yoon Suk Yeol anunţă într-o audiere la Curtea Supremă că va răspunde tuturor întrebărilor privind destituirea sa. El a fost autorizat să iasă din centrul în care este încarcerat în cadrul unei anchete penale

Preşedintele sud-coreean suspendat Yoon Suk Yeol a anunţat marţi, la Curtea Constituţională, că va răspunde tuturor întrebărilor în audieri, în cadrul procesului în vederea destituirii sale cu privire la legea marţială pe care a instituit-o, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

”Voi răspunde tuturor întrebărilor sau voi face alte declaraţii dacă este necesar”, i-a spus unui judecătorul preşedintele suspendat.

El a fost autorizat să iasă din centrul în care este încarcerat în cadrul unei anchete penale.

Parlamentul i-a luat puterea lui Yoon Suk Yeol la 14 decembrie, după ce a adoptat o moţiune de destituire a acestuia cu privire la impunerea – efemeră – a legii marţiale cu 11 zile mai înainte.



Dozens of supporters of South Korea’s impeached President Yoon Suk Yeol are facing charges after blasting through police lines with fire extinguishers or broken barricades and storming a court building https://t.co/eiHVvfX1nn pic.twitter.com/ClCbrdgCjG

— Reuters Asia (@ReutersAsia) January 20, 2025

Cei opt judecători ai Curţii Constituţionale au termen până la mijlocul lui iunie să se pronunţe şi să-l destituie definitiv sau să-i redea mandatul.

Ei îl pot destitui cu şase voturi.

Liderul conservator, care s-a opus unei prime descinderi în baza unui mandat de arestare, a fost arestat şi plasat în detenţie la 15 ianuarie – o situţie fără precedent în cazul unui şef de stat sud-coreean în funcţie.

Yoon Suk Yeol rămâne preşedintele Coreei de Sud până la pronunţarea hotărârii Curţii.