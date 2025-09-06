Preşedintele sud-coreean promite sprijin pentru conaţionalii arestaţi în urma unei razii a agenţilor de imigrare din SUA

Preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung a dispus sâmbătă demararea tuturor eforturilor necesare pentru a răspunde rapid la arestarea a sute de cetăţeni ai ţării în cadrul unei razii a serviciilor de imigrare americane la o fabrică de baterii auto Hyundai Motor, relatează Reuters, transmite News.ro.

Ministrul de externe Cho Hyun a declarat că guvernul a înfiinţat o echipă pentru a răspunde la arestarea, joi, a peste 300 de coreeni la fabrica din statul Georgia, şi că ar putea merge la Washington pentru a se întâlni cu oficialii, dacă va fi necesar.

„Sunt profund îngrijorat. Simt o mare responsabilitate pentru arestarea cetăţenilor noştri”, a declarat Cho în cadrul unei şedinţe de urgenţă a guvernului.

Incidentul ar putea exacerba tensiunile dintre administraţia Trump şi Seul, un aliat şi investitor asiatic cheie. Cei doi au avut divergenţe cu privire la detaliile unui acord comercial care include investiţii sud-coreene în valoare de 350 de miliarde de dolari în Statele Unite.



MUNCITORI ÎNCĂTUŞAŢI

Un material video difuzat de Serviciul de Imigrare şi Vamă al Statelor Unite arată muncitori asiatici încătuşaţi la mâini, talie şi glezne urcând într-un autobuz după raidul în care au fost implicate un elicopter şi vehicule blindate.

Arestarea a aproximativ 475 de muncitori, dintre care peste 300 de coreeni, la fabrica din apropierea oraşului Savannah, parte a campaniei tot mai intense a preşedintelui Donald Trump împotriva imigranţilor, a fost cea mai mare operaţiune de aplicare a legii într-un singur loc din istoria Departamentului Securităţii Interne al SUA.

În videoclip, sute de muncitori stăteau în picioare în faţa unei clădiri, unii purtând veste galbene cu nume precum „Hyundai” şi „LG CNS”. Doi dintre muncitori s-au ascuns într-un iaz înainte de a fi arestaţi.

„Suntem deschişi către toate companiile care doresc să investească în SUA şi, dacă au nevoie să aducă muncitori pentru construcţii sau alte proiecte, nu avem nimic împotrivă, dar trebuie să o facă în mod legal”, a declarat sâmbătă Steven N. Schrank, agent special responsabil cu investigaţiile de securitate internă în Georgia şi Alabama. „Această operaţiune transmite un mesaj clar că toţi cei care exploatează sistemul şi subminează forţa noastră de muncă vor fi traşi la răspundere.”

Hyundai a declarat că va investiga furnizorii şi subcontractanţii săi pentru a se asigura că respectă reglementările.

LG Energy Solution, care colaborează cu Hyundai pentru construirea fabricii, a declarat că a cerut angajaţilor să se întoarcă din călătoriile de afaceri din SUA, suspendând în acelaşi timp călătoriile în Statele Unite, cu excepţia întâlnirilor cu clienţii.

LG Energy Solution a declarat că 47 dintre angajaţii săi şi aproximativ 250 de lucrători ai contractorilor din fabrica joint venture au fost reţinuţi.