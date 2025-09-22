G4Media.ro
Președintele PNL Mureș: Reformele nu sunt ale premierului Ilie Bolojan, sunt ale…

Ciprian Dobre, PNL Mureș, prefect Mureș
Sursa foto: Facebook Ciprian Dobre

Președintele PNL Mureș: Reformele nu sunt ale premierului Ilie Bolojan, sunt ale acestei coaliţii / În PNL nu există subiectul demisiei lui Ilie Bolojan. Noi încercăm să facem reformă şi nu să ne schimbăm prim-ministrul

Deputatul PNL Ciprian Dobre, Preşedinte al PNL Mureş, a declarat luni, în contextul deciziei aşteptate la CCR pe reforma pensiilor magistraţilor, că reformele nu sunt ale premierului Ilie Bolojan ci sunt ale acestei coaliţii. El a dat asigurări că în PNL nu există subiectul demisiei lui Ilie Bolojan. ”Noi încercăm să facem reformă şi nu să ne schimbăm prim-ministrul”, a adăugat Dobre, citat de News.ro.

”Reformele nu sunt ale premierului Ilie Bolojan, reformele sunt ale acestei coaliţii de guvernare, ori, dacă aceste reforme asumate, în scris, de către toate părţile coaliţiei, nu au loc datorită unei decizii a Curţii Constituţionale, noi trebuie să muncim mai departe ca să facem aceste reforme” a declarat deputatul PNL, la Prima News, întrebat dacă premierul Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze din funcţie, dacă CCR respinge proiectul de lege al Guvernului privind reforma pensiilor magistraţilor. 

Potrivit lui Ciprian Dobre, premierul nu ar trebui să-şi dea demisia. ”Demisia este un act unilateral, personal, de asemenea irevocabil. (..) Nu pot să spun ce va face premierul”, a arătat Dobre, precizând că, în privinţa unei chestiuni ce ţine de constituţionalitate nu intervine niciodată răspunderea politică a guvernului. 

”Eu cred că nu ar trebui să-şi dea demisia şi cred că este unul dintre cei mai buni prim-miniştri pe care noi i-am avut şi care încearcă din răsputeri să mişte toate partidele, pentru a face reforma în această ţară”, a subliniat deputatul PNL. ”În PNL nu există acest subiect, pe de o parte, iar pe de altă parte, noi încercăm să facem reformă şi nu să ne schimbăm prim-ministrul”, a completat el.

Citește și Săptămâna deciziilor cruciale. Intră România în criză politică?

Tags: , , , ,
