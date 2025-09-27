G4Media.ro
Sursa foto: Inquam Photos / Eduard Vinatoru

Președintele Nicușor Dan participă luni, la Blaj, la înmormântarea cardinalului Lucian Mureșan / ”A întregit pleiada celor care au slujit credința și conștiința neamului românesc”

Președintele Nicușor Dan participă luni, la Blaj, la ceremonia de înmormântare a cardinalului Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, a informat Administrația Prezidențială.

Ceremonia va avea loc la Catedrala Arhiepiscopală Majoră ”Preasfânta Treime”.

Șeful statului a transmis un mesaj, joi, la moartea cardinalului Lucian Mureșan, precizează Agerpres.

”În Blajul îndoliat, în aceste momente deosebit de triste pentru întreaga Biserică Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, doresc să transmit condoleanțe tuturor credincioșilor aflați sub păstorirea Preafericirii Sale”, a afirmat președintele.

El a adăugat că amintirea Cardinalului Lucian „rămâne strâns legată de istoria tumultoasă a Bisericii pe care a păstorit-o ani îndelungați, cu înțelepciune, echilibru și cu o deschidere generoasă față de dialogul dintre confesiuni și religii, dintre Biserică și societate”.

”Fidel față de învățătura și tradițiile Bisericii creștine, dar totodată atent la provocările timpului contemporan, animat de o imensă compasiune față de semenii pe care i-a călăuzit pe drumul credinței și cărora le-a rămas aproape în suferințe și în strădania de-a aprofunda misterul vieții creștine, Cardinalul Lucian Mureșan a întregit pleiada celor care au slujit credința și conștiința neamului românesc. Prin curajul său în vremuri de prigoană și prin implicarea sa în reconstruirea instituțională și spirituală a Bisericii, a devenit o figură emblematică pentru renașterea Bisericii Greco-Catolice din România”, a punctat șeful statului.

