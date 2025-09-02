Președintele Nicușor Dan, în vizită miercuri la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă / Încep lucrările de retehnologizare la Unitatea 1

Președintele Nicușor Dan va efectua, miercuri, 3 septembrie, o vizită la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, cu prilejul demarării lucrărilor la proiectul de Retehnologizare a Unității 1, potrivit agendei oficiale a șefului statului.

În 14 iulie, Guvernul a aprobat emiterea acordului de mediu pentru proiectul de retehnologizare a Unităţii 1 a Centralei Nuclearoelectrice (CNE) Cernavodă şi pentru extinderea depozitului intermediar de combustibil ars cu module de tip MACSTOR 400, care are ca scop principal prelungirea duratei de viaţă a Unităţii 1.

Proiectul are ca scop principal prelungirea duratei de viaţă a Unităţii 1 şi asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă pe termen lung, în cadrul unui al doilea ciclu de operare.

„Această investiţie este aliniată cu necesităţile energetice ale României, în contextul în care se estimează o creştere a cererii de energie electrică pe termen mediu şi lung. În acest sens, sunt necesare investiţii majore pentru reducerea decalajului dintre producţie şi cerere. Prin proiectul de retehnologizare se urmăreşte, de asemenea, modernizarea şi îmbunătăţirea echipamentelor Centralei Nucleare de la Cernavodă, în vederea creşterii siguranţei operaţionale, dincolo de cerinţele minime actuale”, preciza comunicatul oficial al Guvernului.

Proiectul cuprinde două subproiecte:

Retehnologizarea Unităţii 1 a CNE Cernavodă (RT-U1), care va consta în înlocuirea componentelor ansamblului reactor, în reabilitarea şi modernizarea sistemelor din partea nucleară şi din partea clasică a unităţii şi realizarea infrastructurii necesare implementării subproiectului;

(RT-U1), care va consta în înlocuirea componentelor ansamblului reactor, în reabilitarea şi modernizarea sistemelor din partea nucleară şi din partea clasică a unităţii şi realizarea infrastructurii necesare implementării subproiectului; Extinderea Depozitului Intermediar de Combustibil Ars cu module de tip MACSTOR 400, care va consta în construirea şi introducerea în folosinţă a unor module cu capacitate dublă de depozitare faţă de cele utilizate în prezent şi în mărirea suprafeţei actuale a depozitului, pentru a asigura depozitarea intermediară a combustibilului ars şi răcit care va rezulta din operarea unităţilor nuclearoelectrice U1 şi U2 de la CNE Cernavodă şi în al doilea ciclu de operare al acestora.

Beneficiile socio-economice ale proiectului, potrivit Guvernului:

Stimularea lanţului intern de aprovizionare specific sectorului nuclear.

de aprovizionare specific sectorului nuclear. Generarea de locuri de muncă indirecte prin subcontractori şi furnizori.

prin subcontractori şi furnizori. Asigurarea încălzirii centralizate pentru peste 75% din populaţia oraşului Cernavodă.

pentru peste 75% din populaţia oraşului Cernavodă. Crearea de locuri de muncă directe în timpul retehnologizării, dar şi în fazele ulterioare de operare şi dezafectare.

în timpul retehnologizării, dar şi în fazele ulterioare de operare şi dezafectare. Consolidarea capacităţilor naţionale în domeniul nuclear, prin implicarea diferitelor ramuri inginereşti (tehnicieni, ingineri, cercetători).

„Pe durata opririi planificate pentru retehnologizare, Unitatea 1 nu va produce energie electrică, ceea ce va duce la un deficit anual estimat de aproximativ 5.000 GWh, cantitate ce va trebui compensată din alte surse energetice”, sublinia Executivul.

Sucursala CNE Cernavodă deţine un număr de 2 unităţi nuclearoelectrice în funcţiune: Unitatea 1 aflată în exploatare comercială din decembrie 1996 şi Unitatea 2 din noiembrie 2007. Fiecare unitate are câte un turbogenerator care furnizează o putere electrică de 706.5 MWe pentru U1, respectiv 704.8 MWe pentru U2, utilizând aburul produs de câte un reactor nuclear de tip CANDU-PHWR600.

Operarea celor două reactoare de la Cernavodă asigură în prezent aproximativ 20% din necesarul de energie al României. Totodată, cele două unităţi asigură agentul termic pentru mai mult de 75% din populaţia oraşului Cernavodă.