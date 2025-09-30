G4Media.ro
Nicușor Dan summitul NATO
Sursa foto: Inquam Photos / Eduard Vinatoru

Președintele Nicușor Dan a depus o coroană de flori la Monumentul ”Crucificare” din Timișoara dedicat eroilor Revoluției anti-comuniste din 1989

Preşedintele Nicuşor Dan a depus marţi dimineaţa o coroană de flori la Monumentul ”Crucificare”, dedicat eroilor Revoluţiei din decembrie 1989 din Timişoara.

Nicuşor Dan se află marţi la Timişoara, unde urmează să participe la mai multe evenimente, transmite Agerpres.

În program figurează o vizită la Societatea Timişoara, iar ulterior va lua parte la Timişoara Cities Summit, reuniune în cadrul căreia participanţii – primari şi oficiali europeni – vor discuta despre viitorul Uniunii Europene şi rolul oraşelor în extinderea ei.

Conform programului, şeful statului va susţine o alocuţiune la sesiunea de deschidere a evenimentului.

