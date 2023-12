Preşedintele liberal al CJ Maramureș acuză PSD de blocarea proiectului centurii metropolitane / ”Toată ziua pozăm în salvatorii Maramureşului când noi punem frână la toate proiectele de investiţii”

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Maramureş, liberalul Ionel Bogdan, a declarat, luni, că proiectul de construcţie a centurii metropolitane situată pe DN 1C la ieşire din municipiul Baia Mare este blocat de unul dintre angajaţii Agenţiei de Protecţie a Mediului (APM), acesta fiind cumnat al deputatului Gabriel Zetea, liderul judeţean al PSD, anunță Agerpres.

Potrivit preşedintelui CJ Maramureş, proiectul mai are nevoie doar de avizul de mediu pentru a intra în finanţare şi execuţie.

„Am lucrat doi ani şi jumătate la proiectul de centură metropolitană a municipiului Baia Mare. Am făcut toate studiile necesare şi mai aveam doar avizul de la Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş. Am fost personal la prima şedinţă şi ne-au amânat pentru zece zile. Am mers şi la a doua şedinţă pentru că am simţit presiuni. Şi atunci, o singură persoană s-a opus pentru că, vezi Doamne, oamenii nu sunt suficienţi informaţi. Ne-au amânat trei luni. Deci vom sta trei luni de zile pentru că o persoană s-a opus. Numele acestei persoane este Daniel Nicula, este cumnatul lui Gabriel Zetea (preşedintele filialei PSD Maramureş). El a spus că nu cedează pentru că el are presiuni asupra lui”, a afirmat Ionel Bogdan.

Preşedintele CJ Maramureş a ţinut să sublinieze că nu va face nici un joc în favoarea PSD şi a subliniat că „singurul obiectiv” al acestui partid în judeţul Maramureş este blocarea tuturor proiectelor de investiţii.

„M-am săturat de ipocrizie, m-am săturat de făţărnicie. Toată ziua pozăm în salvatorii Maramureşului când noi punem frână la toate proiectele de investiţii. De ce? Pentru că este unul preşedinte care nu ne face jocurile. Nu le fac! Şi nici nu le voi face nici la Consiliul Judeţean, nici la Primăria Baia Mare”, a spus Ionel Bogdan.

Acesta a mai menţionat că o mare parte dintre proiectele din investiţii care se derulează în judeţ sunt întârziate de obţinerea avizelor, îndeosebi cele de mediu. El a adăugat că aceste blocaje temporare trebuie depăşite şi proiectele de investiţii din bani publici sau europeni să fie realizate, context în care a indicat proiectul în curs de derulare al modernizării aeroportului internaţional din localitatea Tăuţii Măgherăuş, a unor drumuri judeţene, parcuri industriale sau investiţii destinate agriculturii.

Proiectul centurii metropolitane are un traseu de 36 de kilometri.