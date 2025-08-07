Președintele CJ Brașov avertizează că Salvamont poate intra în colaps / ”Trebuie să scoatem din plafonul organigramei consiliilor județene anumite posturi„
Președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea, și vicepreședinte al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, a tras un semnal de alarmă privind situația critică a serviciilor Salvamont din țară. În cadrul unei declarații publice, acesta a afirmat că activitatea salvatorilor montani trebuie sprijinită urgent pentru a preveni un colaps funcțional, relatează Brașov.net.
„Este nevoie urgentă ca structurile Salvamont să beneficieze de sprijin și resurse suficiente. În același timp, trebuie să scoatem din plafonul organigramei consiliilor județene anumite posturi, pentru a putea asigura un lanț de intervenție eficient și pentru a salva vieți,” a declarat Adrian Veștea.
El a subliniat că actuala situație periclitează siguranța celor care practică activități în zone montane și că o poziție corectă a Salvamont față de provocările actuale poate contribui semnificativ la evitarea unor tragedii. „O reformă a structurii și o alocare mai flexibilă a resurselor pot salva Salvamont dintr-un colaps, garantând funcționarea acestui serviciu vital pentru siguranța cetățenilor,” a adăugat liderul județean.
