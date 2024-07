Preşedintele chinez Xi Jinping a cerut eforturi totale de salvare după prăbuşirea unui pod de autostradă, vineri, care a ucis 11 oameni, 30 fiind dispăruţi

Preşedintele Xi Jinping a cerut eforturi totale de salvare, după ce vineri un pod de autostradă prăbuşit în provincia Shaanxi din nord-vestul Chinei a ucis 11 persoane, alte 30 fiind date dispărute, a informat sâmbătă presa de stat, citată de Reuters, transmite News.ro.

Incidentul a avut loc vineri, la ora 20:40. (12:40 GMT), în oraşul Shangluo, când un pod de autostradă s-a prăbuşit din cauza unei viituri fulgerătoare, provocând căderea unor vehicule în râu.

Shangluo City in Shaanxi Province was hit by heavy rain yesterday, with rainfall of 60 to 170 mm in 12 hours, approaching the local daily rainfall record. The flood washed away a bridge on the highway in Zhashui County, causing 12 deaths and 31 missing persons. pic.twitter.com/vt74dEFU2Z

— Jim (@yangyubin1998) July 20, 2024