Preşedinta Comisiei Europene cere Israelului să revină asupra planului său privind continuarea operațiunilor militare în Fâşia Gaza

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut vineri Israelului să ”revină” asupra planului său privitor la continuarea operaţiunii militare în Fâşia Gaza, transmit agențiile de știri AFP şi DPA, citate de Agerpres.

”Guvernul israelian trebuie să revină asupra deciziei sale de a prelungi operaţiunea sa militară în Gaza”, a scris şefa executivului european pe reţeaua socială X.

”O încetare a focului este necesară imediat”, a afirmat ea, solicitând ca ajutorul umanitar să intre ”imediat şi fără obstacole în Gaza”.

La finalul lunii iunie, Comisia Europeană a estimat deja că Israelul încalcă un articol din Acordul de asociere cu Uniunea Europeană, în materie de respectare a drepturilor omului, ca urmare a situaţiei umanitare dezastruoase din enclava palestiniană.

Drept răspuns, executivul UE a propus suspendarea anumitor finanţări europene pentru start-up-uri israeliene. Această propunere este analizată de câteva zile de statele membre UE, care nu au validat-o deocamdată.

Între statele membre există divizări în special cu privire la atitudinea de adoptat faţă de Israel de la debutul războiului din Fâşia Gaza contra Hamas, declanşat de atacul terorist de o amploare fără precedent comis de mişcarea islamistă palestiniană în sudul Israelului, pe 7 octombrie 2023.

Mai multe ţări membre UE, printre care Germania, au insistat de mult timp pe dreptul Israelului de a se apăra, cu respectarea dreptului internaţional, în timp ce alte state, ca Spania, denunţă un ”genocid” împotriva palestinienilor din Fâşia Gaza.

Totuşi, Berlinul a anunţat vineri să suspende exporturile de arme pe care Israelul le-ar putea utiliza în Gaza.

La rândul său, Belgia a anunţat că o va convoca pe ambasadoarea Israelului după anunţul planului israelian. ”Obiectivul este în mod clar să exprimăm dezaprobarea noastră totală faţă de această decizie”, a explicat ministrul de externe belgian, Maxime Prevot.

Războiul din Fâşia Gaza a fost declanşat de atacul terorist fără precedent comis de comandouri ale mişcării Hamas şi Jihadului Islamic în sudul Israelului pe 7 octombrie 2023. Atacul s-a soldat cu moartea a 1.218 de persoane, în majoritate civili. Alte 251 au fost luate ostatice şi duse în enclava palestiniană. Dintre acestea, 49 încă se află în Fâşia Gaza, dar armata israeliană deţine informaţii că doar 22 dintre ele mai sunt în viaţă.

Armata israeliană a ripostat imediat cu o ofensivă terestră şi aeriană dură asupra poziţiilor Hamas din Fâşia Gaza, operaţiune în timpul căreia au murit peste 61.000 de persoane şi alte cel puţin 152.000 au fost rănite.