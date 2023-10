Presa italiană: Creșterea Dacia continuă, deși piața europeană scade. A depășit cota de 8 milioane de mașini vândute

Analiză a publicației italiene IlSole24Ore, preluată de Rador:

În primele nouă luni ale anului 2023, Dacia, marca românească a grupului Renault, a înmatriculat 493.511 unități de autoturisme și vehicule comerciale, cu o creștere de 16,7% față de aceeași perioadă a anului 2022.

În special, în trimestrul III, Dacia a înregistrat vânzări de 148.124 de unități, un rezultat în creștere cu 2,4% față de aceeași perioadă din 2022. Acesta este cel mai bun rezultat al anului în ceea ce privește cota de piață.

Tot în 2023, Dacia a depășit pragul istoric de 8 milioane de unități vândute. Modelul Extreme, care a fost prezentat la începutul anului a obținut un mare succes, reprezentând o treime din toate comenzile. Iar oferta Up&Go, care răspunde solicitărilor de achiziţionare a unui autoturism cu un nivel ridicat de dotare (UP) şi are timp de livrare rapid (GO), a atins deja o cotă de 100.000 de comenzi.

În primele 9 luni, Sandero a însumat 199.516 de unități, o creștere de 18,3% față de 2022 și s-a confirmat drept primul vehicul vândut persoanelor fizice din Europa din 2017. Cu 154.460 de unități, Duster a crescut cu 4,1% față de 2022, reconfirmându-se. pe podiumul SUV-urilor private. Cu 70.932 de vânzări, modelul Jogger a înregistrat o creștere de 76,1%. În final, cu 44.262 de unități, Spring a crescut cu 40,6% și s-a reconfirmat pe podiumul celor mai bine vândute mașini electrice persoanelor fizice din Europa.

Vânzările în creștere ale tuturor celor patru modele de mașini din lista Dacia au permis mărcii românești a grupului Renault să-și asigure o cotă de piață efectiv stabilă în Europa, în ciuda faptului că vânzările către persoane fizice au scăzut de la 44% la 40%. Într-un context deloc stabil, Dacia s-a reconfirmat pe locul doi în Europa, cu o cotă de 8,4%, în creștere cu 0,8 puncte față de rezultatul din 2022.

Cele mai importante patru piețe din Europa pentru Dacia sunt, în ordine: Franța, Italia, Germania și România, marca românească crescând în primele nouă luni ale anului 2023 cu 19,6%, mai mult decât piața care rămâne blocată la 16,9%. Cota Dacia pe piața autoturismelor a fost de 4,4%, cu 0,1 puncte mai mare decât în aceeași perioadă din 2022, în ciuda unei piețe nefavorabile. În ceea ce privește vânzările de mașini către persoane fizice, marca își confirmă poziția pe podium. (Traducerea Cătălina Păunel)