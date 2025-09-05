Premierul slovac Robert Fico crede că războiul din Ucraina se va încheia curând
Premierul slovac Robert Fico a declarat, după o întâlnire cu Volodimir Zelenski la Ujhorod, lângă granița cu Slovacia, că este de părere că conflictul ucrainean se va rezolva rapid și că relațiile cu Rusia vor fi normalizate, a transmis canalul de televiziune slovac TA3, citat de postul public bulgar de radio.
Cei doi lideri au discutat, de asemenea, despre vizita liderului slovac în China, la începutul acestei săptămâni, unde s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin.
Fico a subliniat că relațiile dintre Ucraina și Slovacia sunt solide, în ciuda diferențelor de opinie, dar a spus și că atacurile ucrainene asupra unor ținte precum rețelele energetice rusești dăunează țării sale.
„Cu președintele Putin, ne-am concentrat pe cooperarea bilaterală. Da, este posibil să avem poziții diferite pe această temă, dar noi credem că războiul se va încheia și toți credem că acest lucru se va întâmpla foarte repede, iar relațiile cu Federația Rusă se vor normaliza. Pur și simplu vrem să discutăm din timp despre oportunitățile și sarcinile care vor apărea.” a declarat Fico la o conferință de presă după întâlnire.
Pe 2 septembrie, Fico s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin la Beijing, unde liderul rus a lăudat „politica externă independentă” a Slovaciei pentru construirea de legături cu Moscova și menținerea achizițiilor de gaze și petrol rusesc.
De asemenea, după întâlnirea cu Zelenski, Fico a respins ca fiind „absolut neadevărate” informațiile conform cărora ar fi discutat „un fel de blocadă energetică a Ucrainei” cu liderul de la Kremlin, scrie publicația ucraineană Pravda.
„Acesta nu a fost absolut deloc subiectul discuțiilor cu Vladimir Putin. Am discutat în principal despre cooperarea bilaterală dintre Slovacia și Federația Rusă”, a adăugat Fico.
La rândul său, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că a discutat cu premierul slovac despre discuțiile de joi cu Donald Trump și despre problema importurilor de petrol rusesc în Slovenia.
Slovacia, care depinde foarte mult de livrările de petrol rusesc, este supărată din cauza atacurilor ucrainene asupra conductei de petrol Drujba, care perturbă livrările de țiței rusesc.
La conferința de presă comună cu Fico, Zelenski a declarat că Ucraina rămâne deschisă la livrările de petrol și gaze către Slovacia, cu condiția ca acestea să nu provină din Rusia.
Cu toate acestea, el a adăugat că Kievul va continua să răspundă la atacurile rusești asupra sistemului energetic al Ucrainei.
