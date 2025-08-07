Premierul Netanyahu spune că vrea ca Israelul să preia controlul asupra Fâșiei Gaza, dar nu să o guverneze

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a dat asigurări, într-un interviu difuzat joi pe canalul Fox News, că Israelul „intenţionează” să preia controlul asupra Fâşiei Gaza, dar „nu să o guverneze”, în condiţiile în care mass-media israeliene evocă o posibilă cucerire totală a teritoriului palestinian, transmit AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

„Avem această intenţie”, a răspuns premierul israelian, întrebat dacă ţara sa intenţionează să preia controlul asupra întregului teritoriu.

„Nu vrem să păstrăm (Gaza). Vrem să stabilim un perimetru de securitate, dar nu vrem să-l guvernăm”, a adăugat Benjamin Netanyahu.

„Vrem să predăm ştafeta unor forţe arabe care vor guverna corespunzător fără să ne ameninţe şi oferindu-le o viaţă bună locuitorilor din Gaza. Acest lucru nu este posibil cu Hamas”, a continuat el. Interviul a fost difuzat pe Fox News înainte ca prim-ministrul israelian să convoace, joi, cabinetul de securitate pentru a decide asupra următorilor paşi în războiul din teritoriul palestinian, unde extinderea preconizată a operaţiunilor militare a generat alarmă în rândul familiilor ostaticilor şi rezerve din partea şefului de Stat Major al armatei.

Controlul total asupra teritoriului ar anula o decizie luată de Israel în 2005, prin care acesta a retras cetățenii și soldații israelieni din Gaza, păstrând în același timp controlul asupra frontierelor, spațiului aerian și utilităților. Partidele de dreapta dau vina pe această decizie de retragere pentru că gruparea militantă palestiniană Hamas a câștigat puterea acolo în urma alegerilor din 2006.

Nu era clar dacă Netanyahu prevedea o preluare prelungită sau o operațiune pe termen scurt care viza destructurarea Hamas și eliberarea ostaticilor israelieni.

Sondajele de opinie arată că majoritatea israelienilor ar dori ca războiul să se încheie cu un acord care să ducă la eliberarea ostaticilor deţinuţi încă de militanţii mişcării palestiniene islamiste Hamas.

Netanyahu se află sub o presiune internațională intensă pentru a ajunge la un acord de încetare a focului, dar se confruntă și cu presiuni interne din cadrul coaliției sale pentru a continua războiul.

Unii aliați de extremă dreaptă din guvernul său au pledat pentru o ocupație completă a Gazei și pentru restabilirea așezărilor de către Israel.

Ministrul de finanțe de extremă dreaptă, Bezalel Smotrich, a declarat miercuri reporterilor că speră ca armata să aprobe preluarea controlului asupra restului Gazei.

Mama unui ostatic a îndemnat joi oamenii să iasă în stradă pentru a-şi exprima opoziţia faţă de extinderea campaniei. Forumul Familiilor ostaticilor l-a îndemnat pe şeful Statului Major militar, Eyal Zamir, să se opună extinderii războiului şi guvernul să accepte un acord care să pună capăt războiului şi să ducă la eliberarea ostaticilor rămaşi.

Ministrul apărării, Israel Katz, a declarat miercuri că armata va executa deciziile guvernului până când toate obiectivele războiului vor fi atinse.

Armata israeliană ocupă sau operează în prezent pe teren în aproape 75% din Fâşia Gaza, în principal din poziţiile sale permanente din teritoriu, de-a lungul frontierei, bombardând oriunde consideră necesar. Apărarea civilă din Gaza a raportat joi moartea a 35 de persoane în atacuri sau tiruri israeliene.

Aproximativ 1.200 de persoane au fost ucise și 251 de ostatici luați în Gaza în atacul Hamas din 7 octombrie 2023 asupra comunităților din sudul Israelului.