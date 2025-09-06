Premierul landului german Bavaria, sceptic în legătură cu trimiterea de trupe NATO în Ucraina

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Influentul lider al landului german Bavaria, Markus Söder, a reacţionat cu scepticism la ideea desfăşurării de soldaţi NATO în Ucraina ca parte a garanţiilor de securitate pentru Kiev, un subiect intens discutat de liderii europeni, informează sâmbătă dpa, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Îmi pot cu greu imagina trupe NATO staţionate acolo”, a declarat Söder pentru publicaţia Rheinische Post.

Söder este liderul Uniunii Creştin Sociale (CSU), singurul partid din Bavaria care face parte din coaliţia de guvernare naţională cu Partidul Social-Democrat de centru-stânga şi cu Uniunea Creştin-Democrată conservatoare a cancelarului federal Friedrich Merz.

„Rusia nu va accepta în nicio circumstanţă” desfăşurarea de trupe ale alianţei militare occidentale, „pentru că acest lucru ar fi precursorul aderării Ucrainei la NATO”, a spus premierul bavarez.

De asemenea, potrivit lui Söder, armata Germaniei, Bundeswehr, „nu este pregătită pentru aceasta”, în condiţiile în care este epuizată financiar şi din punct de vedere al personalului. În opinia lui, acesta este unul dintre motivele pentru care ar fi din nou necesară recrutarea obligatorie.

Recrutarea militară a fost suspendată în Germania în 2011, punând capăt efectiv atât serviciului militar obligatoriu, cât şi celui civil. Ea a fost înlocuită cu o schemă federală voluntară.

Actuala coaliţie aflată la guvernare discută în prezent despre posibilitatea reintroducerii recrutării pe bază benevolă.

Mai devreme săptămâna aceasta, aşa zisa „Coaliţie a Voinţei”, o alianţă condusă de Franţa şi Regatul Unit, a spus că 26 de ţări occidentale sunt gata să trimită trupe pentru a securiza un armistiţiu sau o pace între Rusia şi Ucraina, pentru a proteja Kievul în eventualitatea unei noi agresiuni.

Ţările au convenit să desfăşoare ca susţinere trupe la sol, pe mare şi în aer, a declarat joi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Însă detalii despre participanţi, numărul de soldaţi şi atribuţii nu au fost încă dezvăluite.

În urma acestui anunţ, purtătorul de cuvânt al cancelarului federal Merz a spus că Germania nu este pregătită în acest stadiu pentru a-şi asuma o participare. În primul rând, accentul trebuie pus pe finanţarea, înarmarea şi instruirea forţelor armate ucrainene, a spus el.